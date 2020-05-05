Мэрия Кишинева решает, что делать с Центральным рынком: эвакуировать из центра столицы или модернизировать

Столичные власти заявляют, что проект концепции модернизации Центрального рынка Кишинева представят общественности в ближайшее время.

Первый проект концепции модернизации столичного Центрального рынка уже разработан и спустя некоторое время будет представлен на публичное обсуждение.

Об этом в ходе оперативного заседания муниципальных служб рассказала вице-мэр Инга Ионесий. Она отметила, что за то время, пока рынок не работает, стало сильно заметно, насколько он устарел и ужасно выглядит, насколько изношено оборудование на нем.

— В январе муниципальный совет создал комиссию, которой предстоит рассмотреть ситуацию с рынком. Мы планируем обсудить с ними первый проект модернизации, просчитать расходы, после чего выставить его на публичные обсуждения, — уточнила Ионесий, которую цитирует actualitati.

Напомним, ранее мэр столицы Ион Чебан заявил, что существует два варианта того, как поступить с Центральным рынком – эвакуировать или модернизировать. Модернизацию, по оценкам градоначальника, можно осуществить за полтора-два года.

ЛИДИЯ ТКАЧ