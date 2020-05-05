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Пленум Конституционного суда обратился в Генеральную прокуратуру
05.05.2020

Пленум Конституционного суда обратился в Генеральную прокуратуру в связи с заявлениями в прессе некоторых публичных деятелей о предполагаемой слежке и запугивании некоторых судей КС, передаёт IPN.

В пресс-релизе отмечается, что пленум Суда призвал Генеральную прокуратуру принять все правовые меры, надлежащие в свете уголовного или административного законодательства.

Прокуратура ранее уточнила, что она не начинала уголовное производство, не выдавала разрешение и не направляла запрос судье по уголовному преследованию о выдаче, в соответствии с полномочиями, разрешения на проведение специальных розыскных мероприятий в отношении судей Конституционного суда. Исходя из информации, представленной МВД, СИБ и НЦБК, эти ведомства также не проводили подобных мероприятий.

Депутаты Майя Санду и Серджиу Литвиненко отвергли приглашение Генпрокуратуры подать уведомление в подтверждение своих постов в одной из социальных сетей, в которых они заявили о запугивании и слежке за судьями Конституционного суда.


 
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