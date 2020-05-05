Новая вспышка инфекции в больнице Sfânta Treime

Была зарегистрирована новая вспышка COVID-19 в Неврологическом отделении Муниципальной клинической больницы ,,Sfânta Treime”, где было подтверждено 11 случаев заражения серди медицинского персонала. Об этом заявила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну в понедельник после заседания Единого центра управления кризисом, вызванного COVID-19, передает IPN.

В понедельник было обработано в общей сложности 696 тестов, а в 127 случаях подтвердился новый тип коронавируса. Большинство новых случаев были зарегистрированы в приднестровском регионе - 42 инфицированных.

Министр заявила, что со вторника, 5 мая, возобновляет работу Районная больница Штефан-Водэ, а премьер Ион Кику отметил, что карантинный режим в населенных пунктах Штефан-Водэ и Сорока возможно будет аннулирован.

Во вторник Комиссия по чрезвычайным ситуациям должна принять решение и о том, если будут разрешены богослужения в храмах, при соблюдении всех мер по защите от вируса.