Врачи предлагают использовать для профилактики заражения аналоги аппарата, который есть в Ворниченах

В Молдове ученые предлагают несколько способов профилактики коронавируса, рассказал корреспонденту Sputnik директор института электронной инженерии и нанотехнологий Молдовы академик Анатолий Сидоренко.

«Специалисты стараются помочь врачам тем, что в наших силах, - сказал он. - Мы откликнулись на ситуацию, мы думали об этом и с помощью врачей включились в проблему». По словам академика, один из проектов, предложенный учеными, касается санации медперсонала. В основу метода взята идея, которая испытывалась в Ворниченской туберкулезной больнице для лечения пациентов облучением ультрафиолетом.

«В китайском Ухане врачи обеззараживались после смены с помощью облучения ультрафиолетом длиной волны 264 нанометра - это обеспечивают полупроводниковые светодиоды, - пояснил Сидоренко. - Мы переналадили наш аппарат, используемый в Ворниченах и работающий на ртутной лампе, создав портативную модификацию, и сделали опытный образец с использованием светодиодов, дающих необходимое бактерицидное ультрафиолетовое излучение».

Процедура обработки ультрафиолетом занимает всего несколько минут, и этого времени хватает для того, чтобы убить бактерии и вирусы, которые могли остаться на одежде медработников.

«Ультрафиолет эффективно подавляет инфекцию, - добавил Сидоренко. - Но еще нужно провести клинические испытания. Такие установки необходимо разместить хотя бы в республиканской клинической больнице, в инфекционной больнице имени Тома Чорбы, где наибольшее число больных COVID-19, а затем поставить по одному аппарату в каждое медучреждение».

В данный момент после отработки смены медики, санитары приходят домой, принося вирус с собой, подвергая опасности себя и своих близких. «Действовать надо слаженно и быстро. Времени на раскачку нет», - сказал Сидоренко.

Также группа химиков-аналитиков института разработала коллоидные растворы высокой активности с наночастицами 0-валентного железа и 0-валентного серебра.

«Если обычную текстильную маску обработать таким коллоидным раствором и прогреть, то маска приобретает бактерицидные свойства, - сказал Сидоренко. - Обычную маску рекомендуют носить не дольше двух часов, так как далее она становится источником вторичного заражения. Чтобы врач или медсестра могли безопасно носить целую смену маску, ее надо сделать бактерицидной. Для этой цели и применяется раствор, при пульверизации которого на маску создается слой, который предотвращает прилипание вредных частиц. Антиадгезинный слой отталкивает загрязнения, а наночастицы серебра и железа, обладающие бактерицидными свойствами, убивают микробы и вирусы, попавшие на маску».

Обе разработки представил 28 апреля на симпозиуме «Пандемия COVID-19: медицинская научная поддержка или что нам нужно знать о коронавирусе и пандемии SARS-CoV-2» академик Станислав Гроппа. Он также рассказал об актуальных направлениях в области изучения вирусных патологий. Для реализации обеих разработок молдавских ученых нужны деньги и клинические испытания.

«Техническая сторона вопроса зависит от того, насколько быстро выделится финансирование, чтобы можно было закупить комплектующие и наладить выпуск опытной партии; оба проекта достаточно незатратные», - отметил ученый.