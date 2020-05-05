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Экономика
«Pro Moldova» требует объявить режим ЧП в стране форс-мажором
05.05.2020

«Группа Канду» считает, что со вступлением в силу режима ЧП Комиссия по чрезвычайным ситуациям ввела существенные ограничения экономической деятельности, которые граждане и хозяйствующие субъекты не могли предвидеть.

Парламентская группа Pro Moldova обратилась в Конституционный суд с просьбой растолковать некоторые положения Основного закона страны в части, касающейся режима чрезвычайного положения.

Народные избранники не уверены, вступает ли в силу форc-мажор вместе с объявлением режима чрезвычайного положения. Запрос был подан в понедельник.

Таким образом, депутаты считают, что со вступлением в силу режима ЧП Комиссия по чрезвычайным ситуациям ввела существенные ограничения экономической деятельности, которые граждане и хозяйствующие субъекты не могли предвидеть.

«Введённые ограничения никак не зависят от воли сторон в экономических отношениях и, что очевидно, они введут к объективной невозможности выполнения взаимных обязательств», — утверждают авторы.

Народные избранники считают, что ситуацию может исправить введение форс-мажора:

«Форс-мажор является непреодолимым обстоятельством, которое невозможно было предвидеть при заключении контракта, он же влечет невозможность выполнения обязательств».

Однако, считает депутатская группа, Основной закон страны не дает исчерпывающего ответа: «влечет ли введение режима ЧП автоматическое вступление в силу обстоятельств непреодолимой силы в рамках гражданских и экономических отношений».

«Мы считаем, что состояние чрезвычайного положения, войны и осады приводят к появлению непреодолимых обстоятельств», — отмечают авторы.

В итоге, народные избранники просят КС ответить на следующие вопросы:

Может ли введение режима чрезвычайного положения служить основанием для появления обстоятельств, обуславливающих невыполнение контрактных обязательств? Является ли режим ЧП самим по себе форс-мажором? Могут ли нормативные акты, комиссией по ЧС, служить основанием для вступления в силу форс-мажора по праву?


 
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