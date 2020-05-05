Посол Латвии: Мы готовы помочь вам справиться с проблемами

„Важно то, что мы судим не по словам, мы судим только по действиям, именно это мы хотим видеть, это то, что ожидаем увидеть. Пока мы видим позитивные, хорошие события, но одновременно видим и необходимость продвижения вперед”. Об этом заявил посол Латвии в Республике Молдова Ульдис Микутс, который прокомментировал деятельность молдавских властей, отмечает IPN.

„Я думаю, что важно видеть некоторые усилия, стремиться к устойчивым усилиям, совместным усилиям, которые будут перенаправлены на реформы, на необходимые действия. Конечно, мы внимательно следим за развитием событий в Республике Молдова, следим за решениями, принятыми в различных секторах и сотрудничаем с партнерами из Европейского союза, с другими государствами-членами ЕС, с Делегацией Европейского Союза в Молдове”, - уточнил Ульдис Микутс в ходе передачи „Punctul pe Azi” на телеканале TVR Moldova.

Посол Латвии утверждает, что интеграция в Европейский Союз - это непростой путь, но страна, которую он представляет, будет оказывать всю поддержку молдавским властям в этом отношении.

„Как я уже говорил, в качестве государства-члена Европейского Союза, мы категорически поддерживаем европейский курс Республики Молдова. Мы можем с уверенностью сказать, что это не простой путь. Я очень хорошо помню наш собственный пример, когда нам приходилось корректировать свое законодательство, адаптироваться к определенным практикам, стандартам. Мы, безусловно, видим необходимость большего количества усилий, особенно в области судебной системы, в области борьбы с коррупцией, в укреплении правового государства, верховенства закона для более устойчивого экономического развития. Латвия, как государство Европейского Союза, в целом очень предана, очень привержена оказанию вам всей поддержки. Да, мы продолжим вас поддерживать, мы готовы помочь вам, помочь справиться с проблемами во всех ваших действиях”, - отметил европейский представитель.

Что касается латвийских проектов, проведенных в Молдове, дипломат говорит, что он присутствовал на некоторых из них и был впечатлен ими. „Молдова была приоритетным партнером для Латвии в плане развития сотрудничества с 2005 года. Действительно, с тех пор было реализовано значительное количество проектов.

Один из секторов, который является моим любимым - это пограничная безопасность, мы провели тренинги, предоставили больше информации, и я могу сказать, что система управления границей была построена на основе латвийского примера. Я знаю, что были и служебные собаки, которые были доставлены из Латвии в Молдову, и у меня была возможность наблюдать за этими собаками в действии, и я могу сказать вам, что я был очень впечатлен тем, что происходит на границе”.

В то же время Ульдис Микутс сообщил, что Посольство Латвии запустило новый конкурс грантов для технической помощи в области здравоохранения и социально-экономических последствий из-за нынешнего кризиса.