Несмотря на режим ЧП налоговые поступления выросли

Налоговые поступления в национальный бюджет к началу мая достигли 12,4 млрд. леев ($688,8 млн.), что на 27 млн. леев или 0,2% больше аналогичного периода 2019 г.

Как сообщили "ИНФОТАГ" в Государственной налоговой службе (ГНС), при этом в государственный бюджет отчисления сократились сразу на полмиллиарда леев (8,8%) - до 5,2 млрд. леев.

Однако в местные бюджеты поступления увеличились на 0,8%, превысив 1,2 млн. леев, в социальный фонд - на 10,2% - до 4,5 млрд., а в фонды обязательного медицинского страхования - на 5,9% - до 1,5 млрд. леев.

Налоговые органы традиционно являются одним из основных источников пополнения казны государства. По итогам 2019 г. их отчисления составили 17,236 млрд. леев - более 43% от всех доходов госбюджета Молдовы.