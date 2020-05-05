Весь мост на Оргеев держится на одном кирпиче (Видео)

Мост одной из основных национальных дорог находится в аварийном состоянии, а власти не ремонтируют его, несмотря на интенсивный поток транспорта по этой трассе.

В редакцию агентства OMEGA поступило видео, на котором запечатлено состояние моста трассы, ведущей на Оргеев, Бельцы, Единцы, границу с Украиной. Сам мост находится на выезде из Кишинева.

Судя по изображению, судьба кирпича и, соответственно, моста, уже предрешена.

Имя "конструктора", подставившего кирпич, не известно. Ответственным за состояние дорог является Министерство экономики и инфраструктуры, в состав которого входит Государственная администрация дорог.