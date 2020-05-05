5 Мая 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Весь мост на Оргеев держится на одном кирпиче (Видео)
05.05.2020

Мост одной из основных национальных дорог находится в аварийном состоянии, а власти не ремонтируют его, несмотря на интенсивный поток транспорта по этой трассе.

В редакцию агентства OMEGA поступило видео, на котором запечатлено состояние моста трассы, ведущей на Оргеев, Бельцы, Единцы, границу с Украиной. Сам мост находится на выезде из Кишинева.

Судя по изображению, судьба кирпича и, соответственно, моста, уже предрешена.

Имя "конструктора", подставившего кирпич, не известно. Ответственным за состояние дорог является Министерство экономики и инфраструктуры, в состав которого входит Государственная администрация дорог. 


 
Количество просмотров:
109
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.