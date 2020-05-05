Филип о неформальных переговорах депутатов в отеле «Луна»: “Я не приветствую такие встречи”

Павла Филипа не приглашали на встречу в отеле “Луна”, где несколько демократов, а также влиятельный бизнесмен и чиновник что-то обсуждали. Лидер ДПМ отметил в эфире TV8, что не приветствует подобные встречи.

На вчерашнем заседании подробно обсудили встречу вице-председателя ДПМ Евгения Никифорчука, депутатов-демократов Дмитрия Дьякова и Владимира Андронаке, экс-главы СИБ Василия Ботнаря и бизнесмена Александра Вылку в отеле “Луна”.

Политик не рассказал какой вывод был вынесен из обсуждения, но отметил, что фракция пришла к общему мнению по ряду вопросов.

Он добавил, что у демократов “не все идеально”, но противоречия являются частью естественного процесса. По его словам, в ДПМ есть разные люди с различными взглядами.

Филип рассказал, что больше всего расхождений возникло при подписании коалиционного соглашения с партией социалистов в марте текущего года.

Вчера в Парламенте состоялось партийное совещание демократов, которое длилось более 7 часов. По словам лидеров фракции, на нем обсуждалась дальнейшая работа ДПМ и увеличение активности парламентариев в деятельности правящей коалиции.

Филип рассказал, что “обсуждался уход некоторых коллег из партии“, не упоминая при этом имен. Он заверил, что не планирует покидать партию.

3 мая портал deschide.md опубликовал видеозапись, на которой видно, как депутаты Демпартии Дмитрий Дьяков и Владимир Андронаке, а также экс-главы СИБ, Василий Ботнарь и бизнесмен Александр Вылку выходили из отеля “Луна”. В СМИ появились предположения, что они обсуждали возможные отставки в ДПМ.