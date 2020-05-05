Сценарий: «До президентских выборов в Республике Молдова может быть узаконено другое правительство»

По мнению политолога Аурелии Перу, до президентских выборов в Республике Молдова может быть узаконено другое правительство, или последние движения тактически ведут к этому предположению, сообщает ТРИБУНА.

Ссылаясь на последние выходы из Демократической партии, она сказала, что в правительстве Кику осталось меньше сторонников, и в некотором персонале начинается обратный отсчет.

Аурелия Перу отметила, что, политически говоря, из любого кризиса есть два выхода – либо укрепление и поддержка власти, либо ее компрометирование и снятие поддержки. «Я думаю, что то, что обозначается на данный момент, ближе ко второй версии. Выход из чрезвычайного положения может привести к исчерпанному, скомпромитированному и неподдерживаемому правительству. Несомненно, это произойдет не без того, чтобы кто-то тянул за ниточки. Синергия в политических играх важнее, чем в любой другой области. Таким образом, мы видим сближение вариантов политических формирований в парламентской (и внепарламентской) оппозиции», заявила она.

По словам политолога, «цель нынешней оппозиции – очень неоднородной, с доктринальным и интеллектуальным разнообразием – это идентификация кандидата в президенты, способного победить Игоря Додона». « Поэтому проевропейский электорат простит много (я не открываю скобки), как многое простят друг другу сами политические деятели», сказала Перу, добавив, что не исключает, например, тот факт, что Адриан Канду может проголосовать за Андрея Нэстасе на президентских выборах, потому что недавно созданная «Pro-Moldova» суперактивная, но она не успеет «продвинуть» собственного кандидата, тем более, что партия еще не была зарегистрирована в Министерстве юстиции.

Бывший советник президента также написала: «после ухода В. Плахотнюка – де-юре (я думаю) – из молдавской политики, метафора «отравленные яблоки» уже не актуальна. Любая электоральная поддержка будет принята». «А мы, в свою очередь, избиратели, зрители айсбергового пика проблемной молдавской политики, заставим себя поверить, что все те, кто уходят от Филипа/Дьякова в Канду, делают это из интересов страны, в духе принципов и ценностей, а никоим образом не из личных интересов», утверждает Перу.

Андриана Кептине