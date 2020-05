Интервью Стас Балаур. Teleportravel – стартап, который решает проблему туризма на лето 2020 года Интервью с Стасом Бараур, основателем и CEO стартапа Teleportravel. Рубрика Be great together powered by Tekwill. Teleportravel – один из двух стартапов, получивших недавно от XY Accelerator первую инвестицию в размере 8000 долларов. Идея стартапа была бы хороша в любое время, но для лета 2020 года она становится просто замечательной. Teleportravel – это онлайн гид с новыми маршрутами по «неизвестной» Молдове. Раз уж Барселона и Венеция «закрыты», Болгария, Греция и Турция – под большим вопросом, то Молдова открыта для нас с сегодняшнего дня. Так что лето 2020 года можно будет назвать летом открытия Молдовы. Что хорошо в стартапе Teleportravel, так это то, что он уже работает, первые маршруты уже заведены, чат бот – любезен. Поэтому, перед интервью со Стасом хочу описать первый опыт общения с Teleportravel. Старт с сайта: Teleportravel.com Маршрутов пока немного, но уже есть для меня неизвестные. Выбираю маршрут «В поисках затерянного села Нистрены» Узнаю, что это 100 км от Кишинева, что нужно 6+ часов и пора пообщаться с моим гидом в «мессенджере». Перехожу в «мессенджер» на чат-бота Teleportravel «Привет, Павел. Давайте знакомиться! Я Teleportravel Онлайн Гид, или, сокращенно, зови меня TOGY». Ок. Привет) Потом TOGY переспросил, тот ли маршрут я выбрал и пообещал помочь найти затерянное село, как туда доехать и где лучшее место для обзора местности. Дальше все было очень «френдли». TOGY выслал мне схему как проехать до села Лалова. Я немного обманул TOGY, и попросил следующую подсказку еще не доехав до Лалова, хотелось посмотреть как он работает. Гид сообщил мне, что село расположено на склоне ущелья, которое было создано течением Днестра. Предложил припарковать машину на главной улице, рядом с речкой, и прогуляться вдоль села. Подробную схему Лалова и прогулки мне тоже прислали. Следующий шаг. Считаю, что я прогулялся, спрашиваю гида, что делать дальше? «Приглашаю вас взглянуть на один из самых впечатляющих панорамных видов Молдовы». Приняв приглашение, получаю еще одну карту и «легенду» к ней. Садитесь снова в машину, продолжайте движение прямо, у дамбы поднимитесь по склону холма до каньона (О! Это уже напоминает Дикий Запад), там сверните и мимо виноградников пока не увидите развалины села Нистрены. Там мне предложили сделать и пикник. После пикника, TOGY спросил меня, как мне экскурсия и попрощался… Резюме: Даже с высокой степенью «географического кретинизма» я бы не потерялся и добрался до места назначения. Более того, я, наверное, в мае туда и съезжу. И проверить на месте, нет ли ошибок в гиде, ну и полюбоваться панорамным видом, «сидя на красивом холме», как пел мой любимый «Аквариум». Разговор со Стасом. Траян Киврига (*** один из партнеров XY Accelerator) сказал мне, что большинство стартапов, с которыми работал XY Accelerator сделали «поворот» во время карантина. Teleportravel – тоже «дитя» карантина? Нет, идея появилась раньше. Я еще в 2014 году, как хобби занялся таким специфическим направлением туризма, как Pub Crawl. Ты не представляешь, сколько людей в мире любит это занятие – прошвырнуться по барам. Я создал страничку на Facebook, договорился с несколькими барами в центре города и водил туда туристов. Но это было как хобби… А основной род занятий у тебя? Я занимаюсь онлайн маркетингом. Сначала работал как фрилансер, сейчас у меня свое агентство. По работе я плотно пересекся и с чат ботами и оценил по достоинству их возможности. И тогда паззл «цифрового» туризма и сложился? Да. Я еще в 2018 году придумал онлайн гида Togy, чат бот, который начал «водить» туристов по Кишиневу. Уже тогда у меня было желание автоматизировать свою работу как гида, да в целом сферу туризма. А тут, вдруг, карантин и абсолютно очевидно, что можно на 100% предсказать всплеск интереса к внутреннему туризму. Так что, в итоге, Teleportravel стартовал как проект для путешествий по Молдове с «цифровым» гидом. В период социального дистанцирования это вдвойне удобно. Много уже маршрутов? В марте и апреле мы пока разместили четыре. Но я рассчитываю на активное пополнение туров сейчас, когда меры карантина ослаблены, а скоро, наверное, внутри страны он будет отменен. Кроме того, на размещение туров на Teleportravel можно будет и заработать. Как раз хотел тебя спросить про бизнес-модель Teleportravel. Сейчас мы углубляем наше понимание бизнес-модели. Еще возможны варианты. Но, одна ее составляющая определена уже точно. Teleportravel – это площадка для размещения, где, в первую очередь, могут зарабатывать авторы туров. Пользователи сайта скачивают первый тур бесплатно, а потом начинают платить за каждый следующий. Эти деньги мы планируем отправлять авторам туров. А в чем заработок самого Teleportravel? Я думал, что вы будете забирать себе часть платежа автору… В будущем такая модель возможна, но пока, чтобы максимально мотивировать авторов пополнять проект информацией, мы готовы все вознаграждение отдавать им. Как способ монетизации мы рассматриваем работу с партнерами. На трассе маршрута могут быть упоминания гостиниц, ресторанов, виноделен, пансионов, рынков народных промыслов. С этими партнерами мы планируем выстроить взаимовыгодные отношения. Может быть, в последующем, будем рассматривать и модель абонентской платы за доступ к ресурсу. В общем – развиваем проект, собираем фидбек и ищем оптимальные варианты. Ближайшие планы? В ближайшие 3-4 месяца мы планируем создать мобильное приложение, чтобы было еще удобнее заносить маршруты, а туристам – получать поддержку гида. Много «фич» можно добавить когда будет подключена функция геолокации. Информации на проекте будет много. Представьте, что вы едете по маршруту № 221, но по дороге проезжаете мимо интересных мест из маршрутов №18, №116 и №208. Тогда приложение предложит вам остановиться и посмотреть больше достопримечательностей по дороге. Но при таком количестве туров уже нужно их как-то систематизировать. Иначе получится свалка информации… Уже подумали об этом. Мы будем классифицировать туры и по интересам, и по уровню сложности. Food-туры, винный туры, экстрим, с детьми или без – вся информация будет обработана так, чтобы вам было удобно выбирать по любым фильтрам, начиная от времени и расстояния. Ну что же, после разговора пойду смотреть, как работают ваши гиды… P.S. Как работает чат-бот Teleportravel я уже написал в начале интервью. Но пока интервью готовилось на Teleportravel добавили новый тур, которым Стас искренне гордится. Так что начинайте знакомство именно с него. Тур называется: “Загадка Тираса” Павел ЗИНГАН

