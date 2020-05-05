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Ренато Усатый: парламентская группа и будущая партия PRO Moldova - это проект Илана Шора
05.05.2020

По словам мэра Бельц, Шор и Канду общаются ежедневно, и этот политический проект принадлежит главному фигуранту в деле об ограблении банковской системы Молдовы.

Парламентская группа и будущая партия PRO Moldova - это проект Илана Шора. Об этом Ренато Усатый сообщил в программе «Политика» на tv8.md.

По словам мэра Бельц, Шор и Канду общаются ежедневно, и этот политический проект принадлежит главному фигуранту в деле об ограблении банковской системы Молдовы.

Ведущая спросила насколько правдоподобны эти заявления, на что Ренато Усатый ответил, что ранее он представлял и другую информацию, которая впоследствии подтвердилась, в том числе о визите Павла Филипа в Майами.

Напомним, что шесть депутатов от ДПМ покинули партию и создали парламентскую группу «ProMoldova» во главе с Андрианом Канду. Раскол произошел после того как бывшие демократы съездили в Израиль, где, по некоторым данным, встретились с Иланом Шором. Тогда в прессе появилась информация, что депутаты от группы Канду получили от Шора по 250 тысяч евро и ежемесячную «зарплату» в пять тысяч евро.

ЛИДИЯ ТКАЧ


 
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