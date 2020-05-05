Сорвались с карантина: В Молдове наступил всеобщий расслабон

То, что происходит сейчас на улицах станы, может нам здорово аукнуться в ближайшее время.

Каждый раз, когда мы что-либо пишем о коронавирусе, выскакивает определенная часть читателей, которая упрекает нас в том, что мы раздуваем из мухи слона. Что нет никакой смертельной болячки, что это почти как обычный грипп, что половина Молдовы ею уже переболела еще в январе-феврале.

Я не хочу сейчас спорить с ними. Они имеют право на любое мнение – мы живем в свободной стране. Но то, что происходит сейчас в том же Кишиневе, меня пугает. С прошлого понедельника (напомним, 27 апреля были объявлены послабления в ЧП) потихоньку (а где – и не потихоньку) на улицы города вываливают люди. Я специально постоял 10 минут у окна, насчитав за это время 19 прохожих – только один из них был в маске. Эй, друзья, ваше право не верить в коронавирус, но подумайте о тех, кто его подхватить не хочет.

Я понимаю еще тех, кто вышел на работу, но вновь, как будто и нет ЧП (его только собираются отменять с 15 мая) у кофейных будок, пивнух и продмагов стали собираться компании, которые часами болтают о том и о сем.

Еще раз – я уважаю ваш выбор, но уважайте и вы выбор тех, кто сидит уже полтора месяца в самоизоляции. Ведь в том случае, если количество заболеваний снова рванет вверх, ЧП снова введут – не будет другого выхода.

Но больше всего меня поражают родители, которые вновь стали отпускать детей гулять во двор – как в былые времена. Да, дети переносят ковид гораздо легче взрослых. Но! Дети очень хорошо заражают тех, кто входи в группу риска, тех, для кого коронавирус может стать фатальным. Включая родителей и их родителей, бабушек и дедушек.

Я не требую от вас отречься от своего неверия в коронавирус. Я просто прошу вас: думайте не только о себе. Ваш выпендреж, включающий хождение без маски и презрительные усмешки в адрес тех, кто от вас шарахается, могут ничем не закончится, а могут и чей-то смертью.

- Мы все умрем, а если вам нравится, то сами сидите дома, - пишут некоторые читатели. Безусловно, они правы. Но, все-таки, хотелось бы еще просто пожить.

Давайте, в общем так. Вы, неверущие, уважаете нас, а мы вас.

Так, глядишь, все вместе заразу и поборем.

РОМАН ВЛАДИМИРОВ