Totul.online — первый marketplace к услугам клиентов Maib

Первый интернет marketplace созданный в банковской сфере уже к услугам существующих и потенциальных клиентов Moldova Agroindbank. Потому что нам не все ровно, мы запустили платформу totul.online для предпринимателей, компаний у которых нет собственного сайта для продаж, чтобы помочь поддерживать и развивать свой бизнес, дав новый толчок продажам в режиме online.

Totul.online уже построенный супермаркет, который не требует инвестиций для развития и продвижения и который предлагает Вам практически бесплатно online платформу для коммерции продуктов и услуг.

«Сегодня мы запускаем в тестовом режиме платформу totul.online, первая платформа в своем роде созданная банком из Республики Молдова. Платформа оснащена абсолютно всем нужным функционалом для коммерции и является очень удобным инструментом для помощи наших клиентов — корпоративных, микро, а также средних и малых предприятий — чтобы сохранить свой бизнес в сложившейся ситуации с COVID-19. Мы предоставляем готовый инструмент, полностью в рабочем состоянии, который нужно только заполнить содержимом из коммерческих предложений. Но и тут Вы получите полную поддержку наших специалистов. MAIB всегда поддерживал своих клиентов в самые трудные периоды. Сегодняшнее сопряжение не является исключением, и я хочу верить, что наши клиенты воспользуются сполна услугами, которые мы предоставляем чтобы помочь им преодолеть данную ситуацию», заявил Сергей Чеботарь, Председатель Правления MAIB.

Таким образом, инвестируя 0 леев в развитие платформы, экономические агенты могут сами сформировать собственный интернет магазин, вкладывая минимальные усилия и пользуясь поддержкой специалистов MAIB. Более того, Moldova Agroindbank берет на себя продвижение платформы, а чтобы товары были более заметны, они будут афишированы и на общей витрине marketplace-а.

Поторопитесь! Будьте первыми обладателями преимуществ проекта и извлекайте максимальную выгоду от собственного интернет магазина. Все детали о том как присоединится к проекту Вы можете найти на самой платформе totul.online. А если у Вас все же останутся вопросы, свяжитесь с нами по телефону 1313.

Проект totul.online является частью предпринятых MAIB мер в поддержку бизнес сферы в ситуации с COVID-19 и расширяет ряд инструментов предоставленных клиентам юридическим лицам чтобы упростить процесс продажи на расстоянии: услуга e-Commerce, платформа MAIB Pay, мобильные POS терминалы.

Для команды MAIB, урок COVID-19 состоит в том что и на расстоянии мы должны объединиться, поддержать наших клиентов, поддержать их бизнес, чтобы вместе мы уверенно шагнули в завтрашний день, с сопереживанием и солидарностью. Вместе мы сильнее!