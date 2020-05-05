Плахотнюка убрали в надежде занять его место…

Когда президент Игорь Додон принимал решение взять власть, многие из ближайшего круга пытались убедить его не поддаваться искушению выстроить правительство под своим единоличным управлением. Их предупреждения оказались пророческими. Каждым своим последующим шагом президент Додон нарушал хрупкий баланс и был вынужден захватывать еще больше власти, отрезая возможность компромиссов. В конечном итоге молдавская политика снова, как и при власти Влада Плахотнюка, стала «войной всех против всех», а сам президент рискует стать политиком, на которого повесят многочисленные провалы и просчеты последнего времени.

На сегодняшний день режим, выстроенный президентом Додоном, держится на одном — на личных коррупционных интересах его составных частей.

Этих составных частей несколько. Это две группировки Партии социалистов и две группировки партии демократов, которые зарабатывают в соответствии с внутренними договоренностями на разного рода «схемах».

Контроль над этими схемами — это «экономическая база» и смысл существования молдавской политической системы. Поэтому формальный режим или «надстройка», которую президент Додон пытается выстроить над этим параллельным, теневым государством, чтобы придать ему какую-то привлекательность в глазах людей, выглядит неубедительно.

У режима отсутствует идеология. Партия, ее лидер и пропагандисты не верят в то, что декларируют публично, часто меняют курс и делают прямо противоположное тому, что декларируют.

В отсутствие привлекательной идеологии и программы развития, которая могла бы привлечь людей, президент все больше пытается удержать власть «силовыми» методами. Это могло бы сработать если бы И.Додон был бы «решительным» человеком. Но это тоже не так.

В дополнении к этому важная роль в удержании власти отводится пропагандистской машине. Увы президент Додон и социалисты применяют ту же схему, при помощи которой они безуспешно пытались оправдать нахождение у власти демократов. Эта схема проста и технологична.

Но даже оплаченная пропагандистская машина не добавляет устойчивости правительству и не поможет ему удержать власть. Просто потому, что отсутствие изменений в реальной жизни и очевидное преобладание «параллельного», теневого государства слишком очевидны в сегодняшней Молдове, и пропагандистские картинки не способны скрыть этого очевидного для всей страны факта.

Эксперт Института стратегических инициатив IPIS Владислав Кульминский

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