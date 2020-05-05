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О восстановление дружбы между Ренатом Георгичем и Андрей Андреичем...
05.05.2020

Давно ходили слухи о восстановление дружбы между Ренатом Георгичем и Андрей Андреичем. Вчера в эфире TV8 слухи косвенно подтвердились. Усатый несколько раз атаковал Майю Санду и пытался вывести из под удара Настасе.

Таким образом, насколько мы понимаем, Усатый и Настасе планируют совместно начать делать то, что лучше всего умели умеют - собирать людей на площадь. Благо во время протеста ветеранов схема была отработана, хоть и с некоторыми отклонениями.

Также, поговаривают, что конечная цель во всём этом - это далеко не кресло президента. На него претендует исключительно Усатый.

В случае успеха операции по переманиванию из нынешнего большинства необходимого количеств депутатов, будет сформировано "неформальное" большинство между группой Pro-Moldova, Платформой Достоинство и правда и Партией Действие и солидарность. Для страховки на скамейки запасных всегда будут депутаты от партии "Шор". 

Первое, что сделает эта пёстрая тусовка - это проголосует за отставку правительства. При этом, досрочные выборы спровоцированы не будут, так как сразу приступят к избранию нового кабинета.

Так вот, по результатам этого передела, Андрей Настасе претендует получить кресло премьера.

@MK


 
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