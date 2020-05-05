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Экономика
«Российский «Газпром-медиа» ведет переговоры с Владом Плахотнюком о приобретении принадлежащего ему холдинга GMG»
05.05.2020

Об этом заявил председатель молдавской «Нашей партии», примар Бельц Ренато Усатый.

Он считает, что к этой ситуации причастен и президент Молдовы Игорь Додон, который выступает посредником в переговорах.

«Месяц назад Додон начал финансирование этого холдинга Плахотнюка. У него были огромные долги, невыплата зарплат за многие месяцы. Холдинг был на грани бенкротства, он мог просто исчезнуть. Но Додон «закрыл» все вопросы, погасил долги», - сообщил оппозиционер.

«Газпром-медиа» не может заниматься такими вопросами без Додона. И это все происходит на фоне того, что активы холдинга арестованы. У меня вопрос. О какой сделке в таком случае может идти речь?!», - недоумевает Усатый.

@VM


 
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