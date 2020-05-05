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Общество
Правила уличной торговли в Кишиневе изменятся: Проект концепции сегодня выставят на обсуждение
05.05.2020

По словам мэра Иона Чебана, новый документ призван внедрить правовую базу. Проект Концепции уличной торговли на территории муниципия Кишинев будет сегодня выставлен на общественные обсуждения, которые пройдут онлайн.

Об этом сообщил генеральный примар столицы Ион Чебан. По его словам, новый документ призван внедрить правовую базу и уже разработанные правила, которые должны применяться, но до сих пор не учитывались.

– Цель состоит в том, чтобы систематизировать предпринятые действия, направленные на стимулирование организованной и современной передвижной торговли, регламентирование и организацию уличной торговли, развитие добросовестной конкуренции, а также создание аспекта привлекательности города, – отметил Чебан.

Вскоре муниципалитет предложит для обсуждения и другие концепции, призванные модернизировать и развивать Кишинев.

ПАВЕЛ МУНТЯН


 
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