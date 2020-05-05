Бывшие судьи КС: Конституцию нужно обновлять

Поразившая европейские страны пандемия выявила серьезные проблемы в области юриспруденции, в частности, в сфере соблюдения властями прав физических и юридических лиц.

В Чехии, к примеру, суд постановил, что правительство в пылу борьбы с пандемией незаконно ограничило свободу передвижения граждан и закрыло торговые точки, сообщает BBC.com. Решение суда касается лишь процедуры, по которой были введены эти меры, но это, как считают эксперты, важный урок: даже в чрезвычайной ситуации исполнительная власть не должна пытаться облегчить себе жизнь, обходя закон.

Решение пражского суда можно было обжаловать, но правительство вместо этого в день оглашения решения суда объявило о планах ускоренного выхода из карантина.

Чехия выделяется на фоне Венгрии, где правительство на неопределенный срок получило право управлять страной напрямую, без участия парламента, а также Польши, где правящая партия, по мнению ее оппонентов, специально не отменяет президентские выборы 10 мая, надеясь, что чрезвычайные условия помогут выиграть их нынешнему президенту Анджею Дуде.

Специалист по европейскому праву, профессор университета Гронингена Димитрий Коченов полагает, что эти страны ждут судебные иски - если не от своих граждан, то извне: «Самый базовый урок чешского прецедента: все экстренные меры должны приниматься при строгом соблюдении закона и принципа правового государства. Европейская комиссия может инициировать дела против государств, не соблюдающих европейское право и ценности Евросоюза».

В Молдове, по мнению экспертов, в кризисной ситуации оказался Конституционный суд после своего решения о приостановлении соглашения о российском кредите, публичных заявлений политиков о попытках взять КС под политический контроль, слежке и давлении на судей, а также последовавшей коллективной жалобе пленума КС в генпрокуратуру с просьбой проверить обоснованность этих обвинений. Каковы в этих условияхриски нарастания кризиса вокруг КС и как вернуть сильно пошатнувшееся за последние годы доверие граждан и общества к судьям? Об этом говорили в ходе публичных дебатов в агентстве IPN авторитетные юристы и эксперты.

Бывший судья КС Николае Осмокеску считает главным риском дальнейшее падение доверия граждан к правовой системе в целом и, в частности, к деятельности судей КС, которых вовлекают в политические игры. «Первое, что хотел бы отметить в этом контексте. Необходимо любыми путями устранить возможность давления на судей КС при исполнении ими своих прямых профессиональных обязанностей, - сказал профессор. – Во-вторых, с момента принятия решения КС к нему необходимо отнестись с уважением и реализовать на деле».

Осмокеску отметил неоднократные попытки внести изменения в Закон о Конституционном суде и Кодексе конституционной юрисдикции, но дальше проведения «круглых столов» дело не сдвинулось.

«В эти документы необходимо внести изменения, чтобы избежать кризисных ситуаций, - пояснил он. - В первую очередь, нужно четко определить, как должны реагировать фигурирующие в постановлениях КС структуры власти, когда какой-нибудь документ частично или полностью признан неконституционным. Должен быть дан четкий ответ и на вопрос взаимоотношений между парламентом, правительством и Конституционным судом. В противном случае есть риск, что доверие общества и международных партнеров к нашей правовой системе в целом и к правосудию Конституционного суда, в частности, будет продолжать падать, а становление правового государства так и останется несбывшейся мечтой».

Бывший председатель КС Виктор Пушкаш считает, что основные риски в нынешней ситуации связаны с самими судьями: «Они должны выполнять профессионально и объективно свои обязанности, а не привлекать внимание политиков и общества. Если судья считает, что может подвергнуться шантажу, ему лучше покинуть должность. Я не поддерживаю нападки на КС, но критикам рот не закроешь. Поэтому важно, чтобы судьи каждый день доказывали свою независимость и действовали в рамках своих полномочий в строгом соответствии с Конституцией».

Пушкаш отметил, что многие принимаемые КС решения выходят за конституционные рамки: «Конституция предусматривает, что ни один закон или документ не имеет юридической силы, если он выходит за рамки Основного закона. Этот момент нужно четко зафиксировать в Конституции». Экс-председатель КС сказал также о необходимости создания рабочей группы по изменению законодательства в отношении Конституционного суда, многие положения из которого за 25 лет существования КС устарели, а некоторые даже противоречат новой доктрине.

Политолог Игорь Боцан считает лучшим способом защиты КС качество принимаемых судьями решений: «Если аргументы КС сильны с точки зрения логики, юриспруденции и объективности, то это вызовет уважение общества, а те, кто критиковал и сомневался в КС, не смогут ничего поделать в силу представленных аргументов».

По мнению эксперта, кризис вокруг КС связан с тем, что оппозиция осмеливается обращаться в суд, который не отклоняет сразу эти обращения: «Сложилось впечатление, что правящая коалиция раздражена тем, что депутаты от оппозиции осмелились обратиться в суд, а судьи согласились рассмотреть их обращения».

Николай ПАВЛОВ