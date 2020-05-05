В среду в Молдове будет пасмурно: возможны небольшие дожди

В Молдове сохраняется пасмурная дождливая погода с ветром, а местами и с грозами.

Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в среду, 6 мая, пасмурно и дождливо будет на всей территории страны. Также повсеместно возможно усиление северо-западного и западного ветра, из-за чего температура воздуха в дневные часы не будет подниматься выше +15…+17 градусов по Цельсию. Ближе к ночи на юге Молдовы возможны грозы.

Атмосферное давление остается в пределах нормы, геомагнитная активность – минимальная.

В северных районах республики ночью будет от +5 до +8 градусов по Цельсию, днем ожидается переменная облачность с температурой от +12 до +15 градусов тепла и ветром порывами до 12 м/с. Осадки наиболее вероятны в ночь на среду и ближе к вечеру, но не сильные.

В центральной части страны и Кишиневе ночью термометры покажут от +6 до +8 градусов, днем – от +13 до +16 градусов выше нуля. Также ожидается переменная облачность и дождь, но ближе к ночи прояснится и усилится ветер.

На юге Молдовы ночью будет от +7 до +10 градусов, днем воздух прогреется до +14…+17 градусов Цельсия. День обещает быть пасмурным и дождливым и завершиться грозой. Синоптики также предупредили о слабой видимости на дорогах в утренние часы.

В последующие сутки сохранится пасмурная дождливая погода и еще похолодает, правда ненадолго. Уже в пятницу осадки прекратятся, а температура поднимется до +18 градусов и продолжит расти.