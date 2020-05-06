Самоизоляция – не самое страшное, что может случиться ( ч.II )

Чрезвычайное положение действует в республике второй месяц. Кто-то привык, кто-то устал и начал потихоньку нарушать, а кому-то и некогда было: он продолжал работать. Редакция вновь (см. «НГ»№5) поинтересовалась у членов общины, как они себя чувствуют во время самоизоляции.

Дизайнер Ефим ГОЛЬДШМИДТ, пенсионер:

– Самоизоляцию переносить мне несложно. Я человек спортивный, и продолжаю по часу в день тренироваться. Нашел в интернете группу, которая занимается в режиме онлайн, и присоединился к ней. Прочитал, что кого-то оштрафовали за пробежки, и отказался от этой затеи. Но когда разрешили, конечно, стал бегать в парке.

Смотрю спектакли онлайн, немного читаю, из дома выходил раз в два дня. Никакого пессимизма, апатии не испытываю. Жена педагог, занятия ведет из дома онлайн. И мы друг другу не надоели. Бывали в жизни более сложные моменты, самоизоляция – не самое страшное.

Озиас УКШТЕЙН, директор Еврейской общины Дубоссар, предприниматель:

– В самоизоляции наша семья никаких проблем не испытывает. У нас частный дом, поэтому на свежий воздух мы с женой выходим, когда хотим. На днях даже жарили у себя во дворе шашлыки – только для себя, гостей не звали, а дети с семьями живут отдельно. Жена каждый день ходит на работу, она сотрудник бюджетной организации. У меня тоже есть небольшой бизнес, который сейчас в принципе не работает, но всё равно требует внимания, поэтому я периодически туда приезжаю и для этого выхожу из дома.

Члены общины в основном пенсионеры, большинство почти не выходит на улицу, только в магазин и в аптеку. Одиноким помогают патронажные работники, а также городские волонтерские организации. Но голодающих и бедствующих у нас нет. Мы со всеми постоянно на связи, члены правления общины регулярно обзванивают пенсионеров, и мы в курсе ситуации в каждой семье.

Дирекция ЕОРМ предоставила нам маски, перчатки, дезинфицирующие средства, и мы их постепенно распределяем среди членов общины. Если учесть, что аналогичную помощь доставил и «Хэсэд» из Тирасполя, средствами защиты мы обеспечены.

Панических настроений нет. Люди, конечно, устали от самоизоляции, которая всё-таки длится уже больше месяца, но большинство стойко переносит эти неудобства. Выходя на улицу, я вижу, что прохожих очень мало. В основном население законопослушное, и все установленные правила выполняются.

Софья ШКОЛЬНИК, директор лицея имени Рамбама:

– Лично я по натуре очень уравновешенный, спокойный человек, отчаянный домосед. Поэтому находиться дома во время самоизоляции для меня – небольшая проблема. Некоторые сложности создают правила безопасности, которые нужно соблюдать, когда идешь в магазин, но я, как человек дисциплинированный, стараюсь выполнять эти рекомендации.

На снимке: Софья Григорьевна с выпускницей лицея Натальей Мельниченко

Работы стало не меньше, а гораздо больше, чем раньше, до введения ЧП. Очень быстро пришлось осваивать новые технологии ведения уроков удаленно. Количество документации увеличилось, надо видеть и слышать каждого коллегу и каждого ученика. А детям сложнее, чем нам, взрослым, в карантине, у них гораздо больше энергии, которую надо куда-то девать. Но мы не можем какие-то темы оставить на потом, нужно всё пройти вовремя. И лицей работает совершенно нормально.

Проводятся все уроки, включая физкультуру. Более того, учителям помогают их дети и внуки – показывают, как нужно выполнять те или иные упражнения в домашних условиях, и снимают видео. Считаю очень правильным решением отменить экзамены в четвертых и девятых классах, думаю, следовало бы так же поступить и с экзаменами на степень бакалавра – вывести среднюю оценку по итогам года. Или, по примеру России, хотя бы уменьшить количество экзаменов.

Настроение у коллег нормальное, но все хотят в прямом смысле ходить на работу. Каждую неделю мы проводим совещания, и первый вопрос: «Когда на работу?». Очень не хватает именно самого места работы, куда ты ходишь много лет и к чему привыкаешь. У нас, слава богу, нет больных ни среди учителей, ни среди учеников, ни среди родителей. И все ждут – не дождутся, когда карантин закончится.

Музыкальный педагог Татьяна ЛИСТЕНГУРТ, пенсионерка:

– Самоизоляцию переношу достаточно тяжело, возраст уже такой, что находишься в группе риска, плюс букет хронических болезней, и поэтому из дома выходить страшновато. Особенно когда каждый день слышишь по телевизору информацию о заболевших и умерших. Раз в несколько дней выхожу за продуктами, благо, магазин рядом с домом, и то беру немного, потому что состояние здоровья не позволяет носить тяжелые сумки.

Собственно, я много и не ем из-за необходимости соблюдать диету. Конечно, атмосфера оптимизма не добавляет, переживаю за детей и внуков, которые далеко. К сожалению, никто никакой помощи мне не оказывает, из волонтерского центра «Хэсэда» несколько раз звонили, но пока до меня так никто и не дошел. Видимо, у них тоже карантин. Надеюсь, что скоро всё это закончится.

Валерий ШВАРЦ, ученый, поэт:

– Настроение у меня нормальное, самоизоляцию переношу очень легко. Есть достаточно родственников, чтобы мне помочь – я живу с семьей сына. Так что необходимости ходить за продуктами у меня нет, из дома практически не выхожу. Пообщаться тоже есть с кем. Я, как никогда, чувствую себя в отпуске.

Смотрю что-то интересное в интернете, иногда комментирую. Я отдыхаю от научной работы, она отдыхает от меня. Только время от времени записываю какие-то мысли. Если говорить о поэтическом творчестве, то за время самоизоляции всё же два стихотворения написал. Обстановка в целом меня не тяготит.

Вениамин ШАНДРОВСКИЙ, руководитель проектной организации «Интекснаука»:

– Организация как работала, так и продолжает работать, только в удаленном режиме. Все контакты у нас только благодаря современным средствам связи. Обсуждаем не одни лишь рабочие моменты, но и поддерживаем друг друга морально и психологически.

Я живу с детьми, поэтому бытовые заботы меня не касаются. Из дому не выхожу, поэтому есть время и пообщаться с родными, и обсудить какие-то фильмы, книги. Для панических настроений нет повода, даже если существуют какие-то ограничения. Конечно, хочется уже пообщаться с коллегами и знакомыми вживую, а не удаленно. Надеюсь, скоро этого дождёмся. Главное – не распускать себя и не впадать в уныние.

Елена Ройтбурд