Пиар и пропаганда - что пытаются объяснить рядовому жителю Молдовы

Помощь - ничто без правильной "презентации"! Не секрет, что ситуация с коронавирусом нового типа используется и в показательных, имиджевых целях правительствами некоторых стран - оказывая помощь тем, кто нуждается в ней, политики зарабатывают очки не только в глазах собственных граждан, но и улучшают свое реноме за границей.

Самый простой и свежий пример - это помощь, которую оказали Китай и Российская Федерация итальянскому народу. "Пресса демократических государств" постоянно очерняет имидж этих стран, рассказывая про "нарушения прав человека", "коррупцию" и многое, многое другое, но случается беда, и именно Китай и Россия, как это уже не раз бывало, не то, чтобы спасают мир, но проявляют гуманизм и протягивают руку помощи - именно тогда, когда она нужна.

Республика Молдова также получила помощь от Китая и Российской Федерации - и это стало сильным ударом для Румынии, которая считает себя старшей сестрой и, соответственно, тем, кто должен первым приходить на помощь.

Вот только "старшей сестре", возможно, в силу некоторых пробелов в домашнем воспитании, так и не рассказали, что ценной является прежде всего искренняя помощь, а желание провести на помощи рекламную кампанию очень легко может нарушить тонкую грань и свести на нет усилия "пиарщиков".

В этом вопросе румынам есть чему поучиться - впрочем, тут чаще проблема даже не в официальном представлении помощи румынскими властями, а в том отношении, которое выпирает из комментариев всяких простых румынских граждан в социальных сетях.

Чаще всего они высказываются в высокомерно-снисходительном тоне - мы, дескать, вам столько помогаем, а вы, дураки, все не понимаете, где хорошо. Сколько рекламы и пиара было сделано на истории со школьными автобусами и ремонтами детских садиков - проект, который запустило в свое время правительство Филата.

По сути, делать ремонт в детских садиках и обеспечить детей школьными автобусами, проводя "реформу образования" с сокращением школ (привет Майе Санду, в то время сидевшей в правительстве Филата) - это прямая обязанность правительства РМ. Любого, в принципе. Тогдашнего и нынешнего.

На борту каждого микроавтобуса аршинными буквами написано, чей это подарок... Бесплатный рекламный щит, который арендуется, по сути, на 20-30 лет. Выгодная рекламная площадь, согласитесь!

Если вы сокращаете школы, то вы обязаны обеспечить детей, в чьих селах закрыты школы, транспортом. Это ваша "домашняя работа" - как и пресловутые ремонты детских садиков. Как в школе ученикам задают домашние задания - выполнять которые надо самостоятельно, без чьей-либо помощи. Но Филат, будучи занятым "схемами" и вопросами "евроинтеграции", не особо следил за выполнением "домашних заданий".

За это, конечно, спасибо, но, повторюсь, это все в то время было домашним заданием Филата и его команды. Бухарестские мама и папа спасли его от двойки, но ничему не научили. К тому же "мама и папа" всячески используют эту ситуацию для натирания до блеска имиджа Румынии в РМ - на автобусах красуются огромные надписи с напоминаниями, от кого это, в детских садиках стоят такие же таблички, напоминая, кто тут друг и благодетель.

Аудитория выбрана совершенно верно - дети еще не разбираются, что хорошо, а что плохо, идет попытка отложить в их подсознании положительный, добрый образ Румынии, через который они будут смотреть на мир всю свою жизнь. А помогать взрослым - зачем? Они сформировавшиеся люди и Румынию внезапно не полюбят, если доселе не питали к ней особых чувств. Такой вот "прагматичный" подход.

Сейчас Румыния, конечно же, не могла не отреагировать на тренд о помощи - и также объявила о мерах помощи по отношению к нашей стране. Это само по себе похвально и заслуживает благодарности, но мы - журналисты, и потому мы должны представлять ситуацию с разных сторон, даже если кому-то это кажется циничным. А не самой лицеприятной стороной этой помощи стала та настойчивость и даже назойливость, с которой рекламируется эта помощь. Выступлений PAS-овцев, которые все, как по команде, повесили себе в Facebook рамки "Мулцумим Ромыния", оказалось явно мало. Кто-то выпустил инфографическую табличку - ниже можно увидеть ее воочию.

Прежде всего, никуда не делась линия на противостояние с РФ - в то время как в самой России про Румынию практически ничего не знают и ею не интересуются, многие румыны за происходящим в РФ следят еще внимательнее, чем за своей страной. Но, впрочем, это не новость, в мире есть еще один такой народ-страдалец, живущий чужими проблемами - украинцы. Ведь помогали Молдове и Китай, Швейцария, но акцент делается именно на противостояние с РФ - там, где можно подчеркнуть свое превосходство, они ОБЯЗАТЕЛЬНО сделают это.

Но вот беда - просчитался кто-то! Сумма в 650 тысяч, как ни странно, графически выглядит менее убедительной, чем 3,5 млн. И это стало настоящей проблемой для некоторых обывателей Facebook, которые, комментируя данную инфографику, сильно обеспокоены тем, что цифры, что называется, "не давят и не впечатляют". Помогать, дескать, смысла нет, если не рассказать об этом как следует всему миру.

Но этого мало - другая дама требует перевести эту нехитрую табличку на русский язык, для русскоязычных граждан Молдовы - дескать, они же прозреют! Видимо, они считают, что вы до сих пор жили в мире тьмы и полного информационного вакуума... Ей вторит "товарищ по разуму" - ему не понравилось, что пришлось покупать горючее для самолета, разве это помощь-то? Вот румынские врачи и то, что надо тратить деньги на их проживание и тому подобное - это да, да, да, это помощь, конечно! Да и тесты РФ прислала плохие, дескать, еще и попали к сепаратистам (они, видимо, "не люди" - вот так и живем, в атмосфере подобного шовинизма и нетерпимости).

Комментарии, в принципе, излишни - анонимная помощь всегда считалась самой благородной в мире, самой ценной, ведь помощь должна исходить от сердца, а не от замыслов имиджмейкеров. Но это совершенно обратный случай.

И также хотелось бы обратить внимание на то, как в ориентированных на румынского читателя изданиях высмеивается и принижается помощь других государств, особенно если они не входят в Евроатлантические структуры. То есть на помощь от венгров румыны, пусть и с трудом, но закроют глаза и ничего не скажут, но вот помощь из России они обязательно высмеют и попробуют принизить ее значение.

Достаточно посмотреть на некоторые статьи издания Timpul, которое, с тех пор как лишилось бумажной версии, стало еще более токсичным и предвзятым в своих оценках и лишается даже намека на пристойность, превращаясь в информационную помойку. Нельзя же так, елки-палки, помогли, примите молча, если не хотите благодарить, не забирают же у вас!

Заголовок одной из свежих "статей" в издании Timpul - "Великое российское пожертвование". Если они так относятся к помощи из РФ, пусть даже если она им и кажется незначительной - то чего удивляются скептическому отношению к румынской помощи? Она тоже заслуживает "альтернативную точку зрения".

Автор: Дан Дудка