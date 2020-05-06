Лей начал отыгрывать утерянные позиции

Молдавский лей несколько потеснил и евро, и доллар.

По данным Национального банка Молдовы во среду, 6 мая, евро подешевеет по отношению к молдавскому лею сразу на 25 бань. Курс единой европейской валюты составит 19,39 леев. Доллар также потеряет в цене, но всего шесть банов, - он будет стоить 17, 90 леев.

Румынский лей подешевеет на четыре бана до 4,02 леев. Цена украинской гривны не изменится – она будет стоить 0,66 леев. Курс российского рубля сохранится на отметке 0,24 леев.

Официальный курс Молдовы представляет цену молдавского лея по отношению к валютам других стран.

Подготовил Михаил Генчу