Пришел, увидел, нахамил: "Намордник на него оденьте!"

Несмотря на требования не заходить в маркет без маски, некоторые отказываются, нападая на охранников и кассиров.

Прямо ситком – снимай и выставляй в Интернет. Или реалити-шоу. Но для охранников, которые на входе крупного строительного маркета предлагают дезинфицирующие средства и предупреждают, чтобы без маски по магазину не бродили, - это настоящий ужастик, от которого они жуть как устали. И для кассиров – боевик, по той же причине.

Такие ситуации случаются и в супермаркетах. Заходит в магазин индивидуум с таким выражением лица, будто дальше таблицы умножения в школе не пошел, а карьеру сделал не умом, а напором. Температуру ему меряют. Возмущается, что мало, слышал где-то, что в стародавние времена «36,6» было. Сует свое непокрытое маской рыло в инфракрасный термометр, возмущается, что «недомерили».

Ему – про маску, он, почти плаксиво так, будто обнаружил, что обделила природа извилинами: «А почему я должен надевать маску?!» Объясняют, что таковы правила. Он, довольный оказанным ему вниманием: «Не хочу!»

Девушка из кассы кричит, что он может купить маску за 10 леев у нее (многоразовую маску). Индивидуум, брызжа слюной: «Я здоров, температуры даже мало». И начинает хамить, как умеет, охранникам на входе и кассирам. То есть, не тонко отстаивать свое нежелание не заражать других людей, а грубо так «качать права».

К скандалу вяло подключаются другие посетители магазина – каждый со своим предложением, направленным против скандалиста.

«Быдло», - заключает девушка. «Вы намордник на него оденьте, ему будет очень даже к лицу», - бормочет дама бальзаковского возраста. «И на цепь посадите», - говорит парень. «Цепи – на дальнем стеллаже, направо от кассы, намордники – здесь, 14 отдел», - быстро сориентировался менеджер магазина. «Расстрелять!» - громко чеканить бывший военный.

Охранники и кассиры быстро устали от скандалиста, - таких, как он, хватает. У покупателей – свои заботы, поспешили по делам, обходя метра за три буйного мужчину. А хамоватый посетитель, так и не нацепивший маску на рыло и лишившийся внимания к своей персоне, пошел гулять по большому магазину, правда, уже с другим выражением лица, будто и таблицу умножения забыл напрочь. И такой голове без маски?!

НАТАЛЬЯ СИНЯВСКАЯ