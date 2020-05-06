Депутат ПСРМ об «игрушке Шора»: Пусть попросит Плахотнюка поселить румынских медиков в отеле «Nobil»

Депутат ПСРМ призывает Андриана Канду совершить достойный жест.

Василе Боля назвал Канду «игрушкой Шора» и призвал его совершить достойный поступок - поселить румынских медиков в отеле «Nobil», который принадлежит Владу Плахотнюку. Таким образом Боля ответил на критику Канду относительно условий проживания врачей из Румынии.

- Мы видели, что новый проект олигарха-беглеца Илана Шора - Андриан Канду критикует условия, в которых живут румынские медики, приехавшие в Молдову. Можем посоветовать игрушке Шора Канду попросить своего крестного Владимира Плахотнюка поселить медиков в пятизвездочном отеле «Nobil». Это был бы красивый поступок крестного в поддержку крестника, - написал в социальной сети Василе Боля.

АЛЕКСАНДР ВИНОГРАДОВ