Известный молдавский архитектор зашел за масками, а обнаружил в аптеке редкие шедевры

Предпринятая как мера борьбы с вирусом, пешеходная прогулка с Телецентра от улицы Академией до Ботаники, бульвара Дачия, превратилась для меня в увлекательнейшее путешествие по открытому на всеобщее обозрение музею кишиневской скульптуры.

С улицы Академией я вышел на улицу Асаки и свернул на улицу Короленко, - длинный подъем которой подсказывал, что идти я буду долго. Затем последовала улица Тестемициану. На этой улице я, в поисках масок, зашел в аптеку, расположенную напротив Республиканской клинической больницы. Аптека эта носит имя известного фармацевта, профессора Василия Прокопишина. Фасад аптеки украшает мемориальная доска с бронзовым портретом ученого. Это было первое скульптурное произведение на моем пути.

Мемориальная доска профессора Василия Прокопишина. Фото: соцсети

В самой аптеке было великолепное керамическое панно — триптих, на котором были изображены фармацевты — врачи разных эпох. Вспомнилось панно Нелли Сажиной. Возможно, что и это ее работа. Она, к сожалению не подписана, как не подписаны и несколько декоративных тарелок с изображениями лекарственных растений, расположенные над витринами. Украшают интерьер и картины на тему истории фармакологии.

Керамическое панно в аптеке.Фото: соцсети

Как бы не потерять эти произведения, как безвозвратно потеряли мы уникальные керамические украшения аптеки на проспекте Штефана чел Маре работы Нелли Сажиной, как потеряли работы Светланы Пасечной в самом верху улицы Асаки.

Декоративные тарелки с изображениями лекарственных растений. Фото: соцсети

Масок в аптеке не оказалось, и я двинулся дальше, на улицу Константина Варлаама.

На углу Тестемициану и Врлаама во дворе так называемого Белого дома медицинского университета взору моему открылась впечатляющая картина — 40 бюстов выдающихся врачей Молдовы, начиная с прославленного Тома Чорбэ и заканчивая известными врачами современности. Авторами части бюстов являются Вячеслав Жиглицкий и Василий Ситарь.

Алея медицинской славы Молдовы. Фото: соцсети

На мой взгляд скульптурам тесно даже на этом далеко не малом пространстве. И еще было ощущение, что задача добиться портретного сходства, чего безусловно требовали родственники знаменитых врачей, иногда мешала скульпторам в создании монументального запоминающегося образа.

В этом же сквере, на фасаде административного корпуса мемориальная доска ректору института имени Тестемициану, академику Леониду Кобылянскому. Великолепная проработка формы, четкая постановка акцентов - прекрасная работа скульптора Юрия Александровича Конашина.

Мемориальная доска ректору института имени Тестемициану, академику Леониду Кобылянскому. Фото: соцсети

Далее я пошел дорогой, которой шли мы, ученики 23 школы, в далеком 1974 году на встречу с приехавшим в Кишинев Леонидом Ильичом Брежневым.

По улице Варлаама я спустился до улицы Большая Малина, где ожидало меня уникальное здание - дача Карчевских, первая кишиневская постройка всемирно известного архитектора Алексея Викторовича Щусева. Как видно из таблички у ворот, памятник под охраной государства. Снимал издалека, но и оттуда заметно, что балкон изменен и перекрыт козырьком, сложенная недалеко керамическая черепица заменена на металлочерепицу, А ведь это не пустяки. В мировой практике за такие улучшения здание вполне может лишиться статуса памятника архитектуры.

Дача Карчевских - первая кишиневская постройка всемирно известного архитектора Алексея Викторовича Шусева. Фото: Михаил Орлов

Теперь мне предстоял подъем по крутому склону холма, во время которого у меня было достаточно времени, чтобы подумать, почему именно в этом овраге выбрал место для своей дачи Карчевский.

Поднявшись я понял, что скульптурное путешествие еще не закончилось. На улице Хисто Ботева, рядом с лицеем, носящим имя композитора Штефана Няги, меня ожидал великолепный памятник композитору работы Лазаря Дубиновского. Один из интереснейших памятников в Кишиневе!

Памятник Штефану Няга работы Лазаря Дубиновского. Фото: Михаил Орлов

Но и это было не все. Спустившись по улице Христо Ботева почти до бульвара Дачия , я увидел памятник Христо Ботеву, авторами которого являются скульптор Валентин Константинович Кузнецов и архитектор Геннадий Викторович Соломинов. Очень достойная работа, созданная на средства жителей болгарского города Колофера - родины поэта.

Памятник Христо Ботеву. Фото: Михаил Орлов

Далее я повернул на проспект Дачия и пошел по направлению к знаменитым Соломиновским двадцатиэтажкам.

Шел мимо библиотеки имени Ломоносова, любимого гнезда КЛИКа - клуба любителей Кишинева, и вдруг ошеломленно заметил, что из окон библиотеки смотрят на меня, словно сидящие на карантине, женские скульптурные портреты. Удивительные, потрясающе лиричные работы прекрасного мастера Брунгильды Петровны Эпельбаум-Марченко.

Работа Брунгильды Петровны Эпельбаум- Марченко. Фото: Михаил Орлов

Это были гипсовые, раскрашенные бюсты, очевидно, копии ее работ. Одну из смотревших на меня женщин я узнал. Это была Мария Сагайдак - доктор физико математических наук и актриса, снимавшаяся у самого Лотяну в фильме «Это мгновение». Прекрасный образ запечатленной юности.

А потом я пришел к маме, которая живет в одной из соломиновских высоток и рассказал о своих сегодняшних встречах, о ее почти ровестнице Марии Сагайдак, о том как много можно увидеть просто гуляя пешком.

Обратно я шел тем же путем, думая, не пропустил ли чего. Пропустил! Чуть выше пересечения улиц Короленко и Асаки радовали глаз отлично отчеканенные портреты корифеев мировой медицины на фасаде медицинского учреждения. Мечников, Пастер, Гамалея. Спасибо скульптору Иосифу Давыдовичу Китману, живущему сейчас в Германии. Глядя на созданные им образы, понимаешь, что и этот вирус победим.

Отчеканенные портреты на фасаде медицинского учреждения. Фото: Михаил Орлов

И напоследок, перейдя дорогу, заглянул в биологический корпус Академии наук. На стенах его фойе цвели цветы и радовались жизни различные керамические твари. Кто вдохнул в них жизнь, я, увы, не знаю и надеюсь на помощь в этом вопросе терпеливых читателей, прошедших со мной весь этот путь.