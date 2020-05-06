Петер Михалко: Атаки против прессы неприемлемы

„Роль независимой прессы в любом обществе, которое является и хочет считаться демократическим, является очень важной. Роль независимой прессы заключается в том, чтобы контролировать, как работают государственные учреждения, информировать граждан о том, что государственные деньги используются правильно”. Об этом заявил посол Европейского Союза в Молдове Петер Михалко в ходе передачи „Cutia Neagră” на телеканале TV8, передает IPN.

Европейский чиновник уточнил, что во многих моментах независимая пресса показала всей стране, насколько она важна. В то же время он отметил июньские события прошлого года и задается вопросом: „Кто бы сказал гражданам, что происходит, и какие изменения были? И кто принесет информацию о том, как проводятся важные проекты?”.

Питер Михалко говорит, что нужно ценить независимую прессу, а атаки являются неприемлемыми. „Проще говоря, это против плюрализма мнений, представляющего характеристику каждого общества, в том числе о внедрении европейских ценностей. Без независимой прессы мы не можем представить себе демократическое, европейское существование”.

В контексте заявлений политиков и атак на прессу, посол Европейского Союза отмечает, что благодаря независимой прессе проявились проблемы, с которыми столкнулись врачи, а именно отсутствие надлежащей защиты в борьбе с пандемией. „Весь этот кризис с самого начала показал, насколько важно иметь прозрачность и публичную информацию, потому что только так мы можем знать все, что важно для принятия решений”.

„В субботу мы отмечаем День Европы, и эти ценности очень важны. Граждане стран-членов сильно ощущают эти ценности и отвергают атаки против независимой прессы”, - заявил Петер Михалко.