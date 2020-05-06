Потенциал системы здравоохранения должен быть переоценен, Станислав Гроппа

Академик Станислав Гроппа выступил с призывом строго соблюдать все гигиенические и социальные нормы, необходимые для предотвращения риска распространения нового типа коронавируса. Он советует гражданам получать информацию только из официальных источников, сотрудничать, проявлять зрелость, заботиться о своем здоровье, а также об окружающих. Кроме того, Станислав Гроппа говорит, что необходимо переоценить резервы и возможности, которые необходимо пополнить, учитывая самый жесткий сценарий, который может быть, передает IPN.

„Мы должны пойти по самому жесткому сценарию, который может быть, пересмотреть потенциал системы здравоохранения, возможно, в летний период мы применим другие стратегии, более подходящие для этой ситуации. Очень важен анализ состояния здоровья врачей и всей медицинской системы, но в первую очередь речь идет о здоровье врачей”, - заявил Станислав Гроппа в интервью радиостанции Europa Liberă.

Академик отметил, что врачи Республики Молдова обладают высоким профессионализмом, большой преданностью, и все они выполняют с большой честью и ответственностью все функциональные обязанности. По его словам, есть несколько проблем, которые приводят к инфицированию врачей. „Хорошо известно, что человек заболевает, когда он вступает в контакт с большим количеством людей, которые являются носителями этого вируса. Это одна из огромных проблем. Во-вторых, мы должны очень хорошо проанализировать систему защиты и посмотреть, где есть лазейки, которые приводят к тому, что страдает система здравоохранения. Я думаю, что это проблема возникает в процессе общения, начиная с искренности пациентов, выяснения их анамнеза. Очень важно, чтобы пациенты рассказывали обо всех имеющихся проблемах, в частности, о контактах, путешествиях, о своем состоянии для проведения оценки его здоровья”, - отметил профессор.

Станислав Гроппа утверждает, что эпидемиологические данные из разных стран, из разных лабораторий, а также из Молдовы показывают, что примерно у 35-40% пациентов с коронавирусом появляется на начальной стадии развития болезни неврологическая симптоматика, они теряют способность чувствовать запахи, вкус, а потом появляется очень сильная головная боль. И гораздо более серьезными являются те случаи, когда у таких пациентов случается инсульт.

„У нас уже есть ряд пациентов сравнительно молодого возраста, 40 - 50 лет, у которых случился инсульт, их парализовало, и так начинается заболевание. Вначале пациент парализован, доставлен в больницу в качестве пациента с инсультом, а впоследствии на фоне этого паралича развиваются признаки коронавируса, с температурой, кашлем, болью в груди и т.д. И не только нервная система страдает очень серьезно, но и сердечнососудистая система, и сегодня мои коллеги-кардиологи участвуют в лечении пациентов с COVID, которого изначально не было. И здесь речь идет уже о необходимости консультации семейного врача или инфекциониста”, - объяснил Станислав Гроппа.

По словам академика, с появлением первых случаев в Университете медицины и фармации им. Николая Тестемицану была основана исследовательская платформа с научным советом, координирующим эти исследования. Они согласуются и с работой Академии наук, которая касается ряда направлений и объединяет отечественных специалистов, которые анализируют ситуацию. Они также сотрудничают с несколькими группами специалистов из-за рубежа, которые имеют опыт, которые прошли такие ситуации, как, например, коллеги из Италии, Франции, Испании, Германии.

„В то же время мы обращаем внимание на самые насущные проблемы, которые есть сегодня. Одним из важных направлений является анализ ситуации с коллегами-врачами, которые инфицировались. Это важный вопрос, и мы пришли с предложением начать клиническое и лабораторное обследование, чтобы оценить состояние медицинского персонала, который находится в непосредственном контакте с пациентами с COVID. С другой стороны, необходимо посмотреть, как развивается и так называемый клинический полиморфизм или клинические формы болезни в Республике Молдова, потому что ситуация непростая”, - отметил Станислав Гроппа.

Профессор добавил, что в Республике Молдова COVID-19 пришел несколькими путями - приехали сограждане, уехали люди за границу - это разные эпидемиологические маршруты. „Дорогие сограждане, я призываю вас строго соблюдать гигиенические требования, обязательно носить маску в общественных местах и, выходя из дома, иметь перчатки и обязательно мыть руки, тело.

Обязательно сохраняйте социальное расстояние в два метра друг от друга, это является обязательным. Мы проанализировали данные, согласно которым вирус сохраняется некоторое время в воздухе после чихания или кашля, поэтому обязательно носите маску. Чистота, гигиена и социальное расстояние являются обязательными. Есть еще одно пожелание: поддерживать свое здоровье с помощью правильного питания, сна, хорошего настроения, дозированной физической активности, все это обязательно. Не стоит расслабляться”, - добавил Станислав Гроппа.