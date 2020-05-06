Молдаванин на удаленке – худший работник: почему начальники в Молдове с нетерпением ждут возвращения сотрудников в офисы

Если сотрудник сразу не отозвался в чате, перед глазами топ-менеджера проносятся картины спящего в уютной постельке сотрудника или лузгающего семечки за просмотром ролика для взрослых.

Из-за коронавируса власти рекомендовали перевести на удаленную форму работы большую часть предприятий еще в середине марта. Для большинства компаний это был первый опыт удаленной работы для сотрудников. И по мнению большинства опрошенных мною руководителей и собственников фирм, они надеются, что опыт станет единственным в их жизни. Больше никакой удаленки, ни-ни!

Всем хочется, чтобы персонал, работал в офисе или на предприятии. Чтобы каждое утро кабинеты и опенспейсы заполняли люди, чтобы они копошились на своих местах, редко выходили покурить, нечасто ходили на обед. В общем, чтобы видно было, что работа идет.

В последние полтора месяца в Молдове некоторые сотрудники были во вне поля зрения босса. Можно, конечно, позвонить, можно написать в мессенджер, но это все равно не то, когда весь персонал, как на ладони.

Сегодня, когда страна постепенно выходит из карантина и ЧП, каждому из сотрудников надо задуматься о своей ценности, как наемного работника. Дело в том, что эта нестандартная ситуация показала все недостатки сотрудников. Достоинства тоже, наверное, были, но недостатки всегда заметнее.

Что же думают про дистанционный формат работы молдавские начальники? Написана по рассказам некоторых руководителей.

Удаленщики неуправляемы

Молдавские работники из дома постепенно на работу забивают и сливаются. Таких большинство.

Сотрудник расслабляется, потому что его никто не видит. В конце концов, можно соврать, что интернет плохой, и не показываться на онлайн совещании. На интернет можно все валить, потому что начальник в этот момент молчит. Интернет оплачивает сам сотрудник из своих денег и имеет право не платить за оптоволокно и сверхскорости. Может камера у компьютера не работать, особенно, если это ноутбук не из офиса, а личный. В этом случае боссу могут припомнить, что в работе используются личные ресурсы, а не предоставленные работодателем.

Удаленщики смотрят сериалы параллельно работе, может прилечь поспать, поставив будильник на час-полтора, прозаниматься другой работай и так далее. Когда босс не смотрит орлом на тебя, всегда моно найти дела интереснее рабочих.

Один такой хитрый отлыниватель от работы может загубить всю работы на удаленке. Нашего работника надо контролировать весь рабочий день. К ним нет доверия и взяться вере в хорошую работу сотрудника, которого не видно, пока неоткуда.

Молдаванин на удаленке - это хуже не придумаешь, чуть ли не в один голос вопили опрошенные руководители. Тут я бы поспорила, им же все равно не с кем сравнить, потому, считаю, что тут дело не в стране проживания.

Сложно объяснять

Дистанционно работать часто сложно. Руководители не умеют выдавать ТЗ, не видя глаз работников. Процессы передачи информации у них сбиты сейчас. В чатах пиши не пиши, а все равно могут быть недопонимания и обиды. Каждый ведь читает со своей интонаций, по-своему расшифровывает смайлики и эмодзи. Так любой рабочий момент, который в офисе бы разрешился за 2 фразы, превращается в бесконечную переписку о том, кто, что и как понял и уточнения к уточнениям, выше опубликованных фраз.

Но в любой непонятно ситуации можно приписать улыбочку . Она все спасет. Или все испортит. В лучшем случае, никто не заметит.

Нужно живое общение

Если сотрудник сразу не отозвался в чате, перед глазами топ-менеджера проносятся картины спящего в уютной постельке сотрудника или лузгающего семечки за просмотром ролика для взрослых. Это полбеды. Работничек, особенно тот, кто не хочет потерять работу достаточно быстро перезвонит боссу, тот и представляющий себе ролик не успеет досмотреть.

Из-за отсутствия живого контакта теряется важное – идеи, мозговой штурм, шутки и бредовые мысли, которые можно докрутить во что-то интересное. Вот этого «Слушай, нужен совет…» или «Смотри, что нашел, нам надо такое…» многим сотрудникам не хватает для работы, а начальникам для ощущения захватывающего процесса. Даже скандалы и те необходимы, как гром и молнии, для хорошей погоды в коллективе.

Экономии нет

Если все могут работать из дома, то зачем платить за офис. Такая, казалось бы, очевидная экономия. Работа в дистанционном формате не такая уж дешевая вещь. По крайней мере, сначала это требует вложений. У всех дома ноутбуки и интернет – это еще далеко не все. Хороший виртуальный офис требует дополнительных логистических усилий.

Вряд ли после возвращения страны к докарантинной норме кто-то из молдавских компаний серьезно отнесутся к переводу хотя бы части сотрудников на удаленный формат работы.

Всех ждут в офисах и не опаздывайте.

ИРИНА ИВАНЧЕНКО