Коронавирус в Молдове, последние новости на утро 6 мая 2020: Вылечившихся за сутки больше, чем заразившихся - такого еще не было

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Здоровье
Публикуем последние новости по COVID-19 на утро 6 мая 2020 года.
Возможно, 6 мая 2020 года войдет в историю Молдовы, как переломный момент борьбы с коронавирусом. Дело в том, что впервые за сутки количество заразившихся ковидом меньше, чем число выздоровевших, а тех, кто под наблюдением - почти на 1000 человек меньше. Идет на спад зараза?
Итак, на 8.00 утра 6 мая ситуация в Молдове такая:
4363 (+115) заражены
136 (+4) умерли
227 - в тяжелом состоянии.
28 - в критическом (на ИВЛ).
520 человек - в состоянии средней тяжести
37575 (-998) - под наблюдением.
1544 (+121) - вылечились.
Напомним, что до 15 мая на территории Молдовы действует чрезвычайное положение, и потому режим самоизоляции до сих пор является предпочтительным.
ЛИДИЯ ТКАЧ
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