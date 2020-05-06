Коронавирус в Молдове, последние новости на утро 6 мая 2020: Вылечившихся за сутки больше, чем заразившихся - такого еще не было

Публикуем последние новости по COVID-19 на утро 6 мая 2020 года.

Возможно, 6 мая 2020 года войдет в историю Молдовы, как переломный момент борьбы с коронавирусом. Дело в том, что впервые за сутки количество заразившихся ковидом меньше, чем число выздоровевших, а тех, кто под наблюдением - почти на 1000 человек меньше. Идет на спад зараза?

Итак, на 8.00 утра 6 мая ситуация в Молдове такая:

4363 (+115) заражены

136 (+4) умерли

227 - в тяжелом состоянии.

28 - в критическом (на ИВЛ).

520 человек - в состоянии средней тяжести

37575 (-998) - под наблюдением.

1544 (+121) - вылечились.

Напомним, что до 15 мая на территории Молдовы действует чрезвычайное положение, и потому режим самоизоляции до сих пор является предпочтительным.

ЛИДИЯ ТКАЧ