Не ложитесь на меня, мужчина: Почему в Молдове социальное дистанцирование невозможно

За него не надо платить, оно доступно, но привычку дышать в затылок не искоренить.

Бесстрашные граждане Молдовы нашли хорошую «отмазку», чтобы не надевать маски. Дорого, говорят, 10 леев штука. Да и вообще, в аптеках, мол, нет. Аргументы, надо сказать, железные. Не поспоришь. Не у всех же есть деньги на маски и не во всех аптеках таки они есть.

Вторая, а может, и главная рекомендация по предотвращению заражения коронавирусом – социальное дистанцирование! Бесплатное! За него не нужно платить, его не нужно искать в аптеках. Но с ним еще больше проблем в Молдове, чем с масками.

Культура социального расстояния у нас всегда отсутствовала. Даже если троллейбус будет полупустым, к вам вплотную все равно встанет какой-нибудь гражданин или гражданка. Скорее всего, сделают они это не специально. Они даже не понимают, зачем они это делают. Делают и все.

В любой очереди вам будут дышать в затылок. Даже щекотать будет. Вы сделаете шаг вперед, а тот, кто за вами, тоже шагнет вперед, поближе к вам. И только попробуй попросить его соблюдать приличное расстояние – начнется вой! Жди матов и проклятий. Только если это ваш день и вам сильно повезет, человек на вас просто косо посмотрит или обидится.

Так было всегда. О безопасности никто не думал. Но времена изменились. О социальном расстоянии стали громко говорить, требуя его соблюдать. Это один из способов не попасть в больницу с опасной новой инфекцией и не умереть от нее. Дистанцию стали соблюдать во многих странах, в которых раньше тоже этого не делали. Например, в Италии. Но жители Молдовы – как кремень. Старым привычкам изменять не собираются.

На днях в супермаркете пришлось «обидеть» охранника. Он подошел к кассе, к месту, где покупатель складывает в пакеты свои продукты. Я как раз собиралась это сделать. Посмотрела на него, пару секунд подождала в надежде, что сам отойдет. Не отошел. Маски на нем не было. Тогда я попросила немного подвинуться. В ответ получила гневный взгляд и недовольное бормотание. Слов, к счастью, я не расслышала.

Раз мы маски носить не собираемся, социально дистанцироваться – тоже, тогда на что мы рассчитываем? Самоизолироваться мы не хотим, других ограничений – тоже. Что будет? Посмотрим через несколько недель.

ЛИДИЯ ТКАЧ