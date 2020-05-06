Друг Дьякова предлагал ему перейти на «темную сторону силы»

Дмитрий Дьяков заявил в телеэфире, что его друг предлагал ему покинуть Демпартию.

Увы для всех нас, но он отказался назвать имя этого радетеля.

– Я сказал, что не покину ДПМ, а вы совершаете ошибку, потому что ДПМ была, есть и будет. Вы пригласили в студию депутата, который никогда не переходил из одной партии в другую. Как основатель партии, я не могу физически уйти. У меня было предложение от друга перейти в другую партию или организовать новую. Это было не так давно. Я отказал, и это немного расстроило его, - заявил Дьяков.

Он утверждает, что "политический туризм" - плохая традиция.

– Мне это не нравится. Мне не понравилось, когда использовалась моя партия. Все знают, что я никогда с этим не сталкивался. Но когда депутаты покидают оппозиционную партию, это понятно. Сегодня нельзя сказать, что ДПМ находится у власти в классическом смысле. Это случалось время от времени. У некоторых депутатов есть материальная мотивация покинуть партию. Это целая машина, которая занимается дезинтеграцией ДПМ. Этими рекрутинговыми мероприятиями занимаются те, кто способствовал формированию списка депутатов. Используются традиционные методы, я предполагаю, что финансовые убеждения, хотя я и не был свидетелем, - сказал Дьяков.

В данный момент «ушельцев» из ДПМ в группу Pro Moldova уже не 6, а 7 благодаря Руксанде Главан, замешанной в преступных схемах. Подробности здесь.

А еще раньше именно лидер ДПМ Владимир Плахотнюк, против которого Дьяков не думал говорить и слова, - занимался, если следовать лексике Дмитрия Георгиевича ничем иным, как рекрутингом и дезинтеградице других партий в интересах своей.

Подготовил Михаил Генчу