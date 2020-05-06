Богдан Цырдя показал медиаимперию Майи Санду

"Щупальца Спрутса" охватывают огромную аудиторию.

Молдавский политолог Богдан Цырдя ответил на критику депутата Михая Попшоя, который пожаловался на "СМИ социалистов". Депутат отметил, что Попшой забыл об медиаимперии Санду, которая включает крупнейшие телеканалы. Пост об этом он написал в Facebook.

- Очередной крик души сотрудника американского посольства и центра НАТО, депутата PAS Михая Попшоя. На сей раз этот патриот… Соединённых Штатов… прошелся катком по многим СМИ, аккурат в день свободы СМИ!

В чем суть его праведного гнева?

1. Короче, по мнению Попшоя, если СМИ не зависят от Санду, значит они обязательно зависят от Додона! Канду, Шор, Усатый в недоумении, но пойдем дальше.

2. Дальше Попшой сгребает в одну кучу СМИ, которые симпатизируют президенту, и те, которые симпатизируют Шору, и даже самой Санду! Зачем? - спросит читатель. Да очень просто. Чтобы повысить к ним уровень доверия на левом фланге. Это не наши СМИ, это СМИ Додона!

3. Прилепил к ПСРМ и РТР, Молдова1, Спутник, Унимедия, Politics и Бог еще знает что! Давайте разберемся.

4. РТР. 1 репортаж - критикуют Додона. 7 репортажей – хвалят Санду. Еще 2 посвящают Шору. Ну, это их дело. Вспомнилось, что РТР воевал с НТВ за рекламу, обратившись в совет по конкуренции вместе с PRO TV и ТВ8 Майи Санду!

- Молдова 1 – общественный канал. Он всегда ближе к власти. Но вот неувязочка. Попшой на Молдова 1 чаще, чем ваш верный слуга!

- Блокнот - сам по себе. Сам черт не разберет, с кем они. (портал Блокнот Молдова - приме. ред.)

- Спутник был вроде близок Шору.

- Унимедия – коммерческий сайт, проект людей Филата. Напомним Попшою, что сей сайт поддержал Санду в 2016, Нэстасе - в 2018, воспевал их обоих в 2019. И почему-то нам кажется, что будет топить за Санду и в 2020! Между выборами подпевают всем - не за спасибо, конечно, а на выборах – всегда за Санду.

- Остальные сайты, которые перечислил Попшой – Politics, Telegraph - мы впервые видим. Нас они точно не публикуют. И слава Богу!

6. Однако, мы в недоумении! А почему Попшой промолчал про PROTV, TVR, TV8, Jurnal TV? Потому что они из холдинга Санду? А Публика, Канал 2, Канал 3, СТС, Прайм? Потому что из холдинга Канду?

7. А как насчет более сотни СМИ, типа Agora, Rise, Moldstreet, Zdg, Ньюсмейкер, anticoruptie, Поинт и им подобных, которые днем и ночью поливают грязью Додона? Они что, "независимые" только потому, что подпевают Майе Григорьевне? Или потому, что берут миллионы eвро от Сороса, NED, EED?

8. Значит три канала без национального покрытия: НТВ, А-ТВ, Первый – это угроза демократии? А вот сотни СМИ, получающие десятки миллионов $ извне, – это залог народовластия?

9. Мы в шоке. Джордж Оруэлл с его двоемыслием отдыхает. Тут уже «троемыслие», но без единой дельной мысли, - пояснил Богдан Цырдя.

Ранее «Блокнот Молдовы» писал, что именно депутат ПДС Михай Попшой прекрасно путешествует по Европе, останавливаясь в дорогостоящих отелях Парижа, оплаченными из государственного бюджета Молдовы – то есть, на деньги налогоплательщиков.

Автор: Михаил Генчу