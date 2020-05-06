Патентообладатели, пострадавшие в результате введения ЧП, получат пособие по безработице

Все патентообладатели, пострадавшие от введения режима ЧП, получат единовременное пособие по безработице. Его размер — 2775 леев. Как объявил премьер-министр Ион Кику после заседания чрезвычайной комиссии, всего из государственного бюджета на помощь выделили 34 миллиона леев.

"Обладателям патентов не нужно будет подавать заявление в Агентство занятости населения. Деньги перечислят им на счета. Это продлится до 30 июня", - сказал премьер-министр Ион Кику.

В то же время был продлён срок действия техосмотров, истекших после 12 марта. Они останутся в силе до 15 июня. Чрезвычайная комиссия также постановила отменить карантин в Сороках и Глодянах, 8 и 11 мая соответственно. Там локализовали вспышку коронавирусной инфекции.

"Обсудили ситуацию и в других населённых пунктах. Их восемь на карантине. Следующими, наверное, будут город Штефан-Водэ и село Талмаза. Но продолжим наблюдать ещё несколько дней, посмотрим, как будет развиваться ситуация", - сообщил Кику.