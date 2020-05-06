6 Мая 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Выдержит ли Молдова "коронавирусный", экономический, да еще и политический кризисы сразу?
06.05.2020

Чего только не сделают некоторые политики ради политических интересов.

Ион КИКУ, премьер-министр:

«Уровень смертности в Республике Молдова от коронавируса составляет 3%, мировой показатель - 7%. В Республике Молдова это один из самых низких показателей. В Румынии он составляет 5,7%»

Влад БАТРЫНЧА, депутат:

Очень забавно, как Блок ACUM рассчитывает на работу Канду и Шора, чтобы уволить нынешнее правительство. Сейчас нет принципов, есть только очень большое желание уволить правительство. За что? Только ради политических интересов»

Игорь ДОДОН, президент:

«Как вы думаете, Молдова в этой ситуации, очень непростой, выдержит, когда с одной стороны у нас блокируют финансы, когда у нас 3-4 тыс. граждан с коронавирусом и, кроме того, не дай Бог, еще и политический кризис?»

Павел ВОЙКУ, министр внутренних дел:

«Мне не потребовалась госпитализация, я нахожусь дома в самоизоляции, мое состояние здоровья удовлетворительное. Заботьтесь о своем здоровье, и даже если некоторые ограничения сняты, продолжайте следовать рекомендациям властей»

Ион ЧЕБАН, мэр Кишинева:

«Люди не виновны в том, что кто-то из советников занимается политикой. Надеюсь, некоторые члены МСК откажутся от популизма, и комиссия, которая была создана, чтобы рассмотреть возможность покупки 100 автобусов, представит решение»


 
Количество просмотров:
102
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.