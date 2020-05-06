Выдержит ли Молдова "коронавирусный", экономический, да еще и политический кризисы сразу?

Чего только не сделают некоторые политики ради политических интересов.

Ион КИКУ, премьер-министр:

«Уровень смертности в Республике Молдова от коронавируса составляет 3%, мировой показатель - 7%. В Республике Молдова это один из самых низких показателей. В Румынии он составляет 5,7%»

Влад БАТРЫНЧА, депутат:

Очень забавно, как Блок ACUM рассчитывает на работу Канду и Шора, чтобы уволить нынешнее правительство. Сейчас нет принципов, есть только очень большое желание уволить правительство. За что? Только ради политических интересов»

Игорь ДОДОН, президент:

«Как вы думаете, Молдова в этой ситуации, очень непростой, выдержит, когда с одной стороны у нас блокируют финансы, когда у нас 3-4 тыс. граждан с коронавирусом и, кроме того, не дай Бог, еще и политический кризис?»

Павел ВОЙКУ, министр внутренних дел:

«Мне не потребовалась госпитализация, я нахожусь дома в самоизоляции, мое состояние здоровья удовлетворительное. Заботьтесь о своем здоровье, и даже если некоторые ограничения сняты, продолжайте следовать рекомендациям властей»

Ион ЧЕБАН, мэр Кишинева:

«Люди не виновны в том, что кто-то из советников занимается политикой. Надеюсь, некоторые члены МСК откажутся от популизма, и комиссия, которая была создана, чтобы рассмотреть возможность покупки 100 автобусов, представит решение»