Выдержит ли Молдова "коронавирусный", экономический, да еще и политический кризисы сразу?

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Чего только не сделают некоторые политики ради политических интересов.
Ион КИКУ, премьер-министр:
«Уровень смертности в Республике Молдова от коронавируса составляет 3%, мировой показатель - 7%. В Республике Молдова это один из самых низких показателей. В Румынии он составляет 5,7%»
Влад БАТРЫНЧА, депутат:
Очень забавно, как Блок ACUM рассчитывает на работу Канду и Шора, чтобы уволить нынешнее правительство. Сейчас нет принципов, есть только очень большое желание уволить правительство. За что? Только ради политических интересов»
Игорь ДОДОН, президент:
«Как вы думаете, Молдова в этой ситуации, очень непростой, выдержит, когда с одной стороны у нас блокируют финансы, когда у нас 3-4 тыс. граждан с коронавирусом и, кроме того, не дай Бог, еще и политический кризис?»
Павел ВОЙКУ, министр внутренних дел:
«Мне не потребовалась госпитализация, я нахожусь дома в самоизоляции, мое состояние здоровья удовлетворительное. Заботьтесь о своем здоровье, и даже если некоторые ограничения сняты, продолжайте следовать рекомендациям властей»
Ион ЧЕБАН, мэр Кишинева:
«Люди не виновны в том, что кто-то из советников занимается политикой. Надеюсь, некоторые члены МСК откажутся от популизма, и комиссия, которая была создана, чтобы рассмотреть возможность покупки 100 автобусов, представит решение»
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