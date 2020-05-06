Додон: Провел сегодня встречу с мэром Кишинева Ионом Чебаном.

Обсудили широкий круг вопросов, касающихся обеспечения нормального функционирования столицы в условиях кризиса, в котором мы находимся.

Ион Чебан проинформировал меня о том, что все муниципальные больницы оснащены необходимыми средствами защиты, расходными материалами, медикаментами. Лечебные учреждения готовы к работе в обстановке, обусловленной пандемией.

По словам градоначальника, параллельно с управлением кризисной ситуацией со всей серьезностью осуществляются инфраструктурные проекты. В этом контексте мэр поблагодарил за выделение 100 млн. леев на ремонт дорог по итогам внесения поправок в национальный публичный бюджет. Были едины во мнении о том, что эти деньги следует направить на реконструкцию улицы Албишоара, тротуаров на улицах Пушкина и Бэнулеску-Бодони, а также других улиц.

Кроме того, проанализировали способы улучшения ситуации в области транспорта, учитывая, что на протяжении последних пяти-шести недель общественный транспорт функционировал бесплатно, в связи с чем в этой сфере накопились задолженности.

Вместе с тем, подчеркнул важность обновления столичного автобусного и троллейбусного парка для предоставления мэрией качественных профильных услуг посредством предприятий муниципального транспорта для блага и комфорта кишинёвцев.

В завершение встречи заверил мэра в том, что нынешние власти страны открыты для оказания всяческой поддержки городским властям для урегулирования существующих проблем и выполнения поставленных задач.

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