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Политика
Депутат раскрыл связь между Ренато Усатым и Владом Плахотнюком
06.05.2020

Среди друзей лидера «Нашей партии» числятся Дорин Дамир и Виорел Морарь.

Депутат ПСРМ Григорий Новак опубликовал на своей странице в соцсети Facebook материал, из которого следует, что связь Ренато Усатого с особо приближенными к Плахотнюку лицами, может быть не так уж бескорыстна и невинна.

Ранее Усатый сам признался, что общается с крестником одиозного олигарха, сбежавшего из Молдовы после неудачной попытки государственного переворота. Если раньше бельцкий мэр постоянно нападал на Дорина Дамира с обвинениями в контроле над прокурорами и судьями, то теперь и до дружбы рукой подать.

Теперь выясняется, что Усатый не менее тесно общается с экс-главой Антикоррупционной прокуратуры Виорелом Морарем, который на данный момент является фигурантом многих уголовных разбирательств. Он также был в свое время близок к Владимиру Плахотнюку, и с Дорином Дамиром их связывает кумовство.

- Становится ясным канал утечки информации по делам Антикоррупционной прокуратуры и Центра по борьбе с коррупцией. Посмотрим, что будут делать прокуроры и офицеры СИБ, – пишет Григорий Новак.

Троицу Усатый – Дамир – Морарь связывает особый пиетет к сбежавшему из Молдовы лидеру ДПМ.

Ранее, принимая участие в одной из передач телеканала TV8, Усатый заявлял, что обсуждал с Дорином Дамиром некий план, который очень не понравится действующему президенту Молдовы.

Автор: Михаил Генчу


 
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