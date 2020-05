Игорь Додон: пандемия показала, кто есть кто

Президент Молдавии Игорь Додон рассказал в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману о подготовке к празднованию в республике Дня Победы, партнерстве с Россией, об усилиях по сохранению исторической памяти, а также поделился своими оценками того, какие изменения принесет миру пандемия коронавируса.

— Игорь Николаевич, огромное вам спасибо за возможность в таких нетрадиционных условиях побеседовать с вами онлайн. Я очень благодарен за то, что вы нашли время.

— Очень рад вас видеть! Надеюсь, что в следующий раз мы с вами увидимся в Москве или в Кишиневе. Мы вас ждем в Кишиневе. Недавно я принял решение удостоить господина Гусмана наградой Республики Молдова за его вклад в дружбу наших народов.

— Спасибо огромное. Я очень тронут. Хотел бы начать нашу беседу с 9 Мая — великого праздника, который всегда широко отмечается не только в России, но и в Молдове. Ваша страна внесла огромный вклад в общую Победу, на полях Великой Отечественной войны сражалось около 400 тыс. молдаван. Десятки тысяч награждены орденами и медалями, 20 человек были удостоены звания Героев Советского Союза. Пандемия, к сожалению, нанесла урон нашим планам. Но, несмотря на все сложности, как Молдова собирается отметить этот праздник? Как вы сами собираетесь отметить 9 Мая?

— Хочу с самого начала сказать, для меня, как для подавляющего большинства граждан Республики Молдова, День Победы — это великий праздник. Мы всегда отмечали его, отметим и в этом году. Однако из-за пандемии несколько мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, будут проведены не 9 мая, а чуть позже.

Мои советники буквально каждый день заходят в гости к ветеранам, поздравляют их от имени президента, вручают медали, которые были подготовлены Содружеством Независимых Государств. В эти дни я также традиционно выезжаю в регионы, где вручаю ветеранам высшую награду страны — орден Республики.

На 9 мая запланированы мероприятия по возложению цветов с участием президента, премьера, спикера парламента страны. В преддверии 75-летия Победы мы также провели серьезную реконструкцию большинства мемориалов. Например, мемориал "Вечность" в центре Кишинева будет открыт 9 мая после реставрации.

Единственное, что мы перенесли, — праздничные мероприятия. Я имею в виду большой концерт, который мы организуем ежегодно, и акцию "Бессмертный полк". Мы решили в этом году провести "Бессмертный полк" в режиме онлайн. Кампания уже запущена, я сам лично приму в ней участие.

Надеемся, что сможем провести массовые мероприятия на улице в августе. Так, 23–24 августа, в День освобождении Молдовы от фашистов в Ясско-Кишиневской операции, мы планируем провести и концерт, и акцию "Бессмертный полк".

— Молдова после войны фактически возродилась заново. Молдавский народ сделал очень много, чтобы свою страну сделать красивой, яркой. И в то же время я знаю, что очень многие республики тогдашнего СССР внесли свой вклад, помогали Молдове со всех краев огромного Советского Союза. Как сегодня строятся эти связи? Как сегодня хранит Молдова память об участии разных народов великой Советской страны в возрождении республики?

— Во-первых, и в Великой Отечественной войне Победа была общей. Это была общая Победа советского народа, Красной армии. Это помнят все. И в Молдове каждый, даже младшее поколение, об этом знает, несмотря на попытки повлиять на историю, по-разному ее интерпретировать. Мы все понимаем и все знаем, что Молдова после войны восстанавливалась вместе с братскими народами Советского Союза. Большинство крупных предприятий, большинство зданий, весь Кишинев был перестроен практически за тот период.

Молдова — многонациональная страна. У нас живут более 100 национальностей. Уже веками. Мы всегда жили в мире и дружбе. И большинство граждан Республики Молдова понимают, что только совместными усилиями после Великой Отечественной войны нам удалось восстановить страну. Построить заводы, построить школы, построить медицину. Кстати, сюда приехали доктора — сейчас тема актуальная — из тогдашнего Ленинграда. Практически целый факультет приехал и с нуля построил медицину в республике. Мы все это знаем, все это ценим. В этом году по моей инициативе будет снят документальный фильм о социалистической Молдове для того, чтобы детально показать, как это было, как перестраивали Молдову. В прошлом году под моим патронажем был снят документальный фильм об освобождении Молдовы. В этом году я со своими коллегами буду снимать Советскую Социалистическую Молдавию, как все это перестраивалось. Поэтому мы это помним, мы это ценим. И понимаем, что смогли выжить, перебороть и преодолеть все эти трудности только вместе.

— Вы только что сами упомянули, Игорь Николаевич, о попытках разных политических сил переписать историю, приписать Советскому Союзу, советскому народу некие даже агрессивные черты. Выставить Победу, Великую Победу и, как совершенно верно вы сказали, общую Победу советского народа как победу агрессора. В некоторых странах даже снимают памятники советским воинам, советским военачальникам. И в этой связи мне бы хотелось все-таки услышать от вас ваше отношение как президента Республики Молдова. Потому что я знаю, я сам это видел, в Молдове бережно сохраняются памятники Великой Победе и советским воинам.

— Те, кто не ценит прошлого, — не имеют будущего. Это касается любой страны, любого поколения и любых политиков. У тех, кто не хочет признать и пропустить через себя то, что было 75 лет назад, я уверен, у этих стран, у этих политиков наверняка будет и очень непростое будущее.

Как мы относимся к истории? Мы делаем все возможное, чтобы новое поколение, чтобы молодежь была правильно проинформирована благодаря государственной политике в этом вопросе. У нас более полутора тысяч восстановленных памятников Великой Отечественной войны в Молдове. Мы можем сравнить с другими странами, где население намного больше. Население Молдовы сейчас более 3 млн граждан, населенных пунктов — 1,2 тыс., а памятников — намного больше. И мы ценим историю. Потому что мы считаем себя потомками победителей. Потому что это была общая Победа. Я уверен, что это всегда будет оставаться нашей историей, историей нашей страны. Да, у нас были непростые времена, и в начале нашей независимости. Мы все это помним. То, что у нас есть независимость, — это хорошо. Но нельзя забывать про общее прошлое. Мы помним, что и тогда были некоторые проблемы, но было и очень много хорошего. И Великая Отечественная война — это одна из тех страниц, которые обязательно нужно сохранять и передавать нашим потомкам.

— Совершенно неожиданно для всех в этом году мир столкнулся с новым врагом. Это тот самый коронавирус. Пандемия, охватившая мир, не обошла стороной и Молдову. Я знаю, что правительством Молдовы, соответствующими структурами, вами лично предпринимаются усилия, чтобы как-то уменьшить эту беду. И все-таки как борется Молдова с этой эпидемией? Чего уже удалось достичь? Какие вы видите перспективы для победы над пандемией в своей стране? С другой стороны, все больше и больше экспертов, аналитиков, просто разумных людей говорят, что мир после пандемии будет во многом очень другим. В социальном плане, в плане коммуникаций. Каким вы видите мир после победы над пандемией?

— Я начну с того, что изначально Молдова находилась в зоне повышенного риска. Почему? Потому что у нас очень много граждан находятся за рубежом. Италия одной из первых среди стран Европейского союза столкнулась с этой проблемой. В Италии временно или постоянно находилось более 200 тыс. наших граждан. Конечно, большинство, десятки тысяч, из Италии, из других стран ринулись домой. Мы не могли ставить какие-то запреты, потому что это наши граждане.

— Естественно.

— Когда у нас пошла первая волна, а первый случай в Молдове был зарегистрирован 7 марта, мы приняли решение, очень оперативно среагировали и ввели некоторые ограничения. Уже 13–14 марта мы приостановили учебный процесс в школах и детских садах. 15 марта, то есть буквально через неделю после первого случая, когда у нас было всего лишь пять-шесть случаев, мы ввели чрезвычайное положение. Эти меры дали нам возможность лучше подготовиться и лучше справиться. У нас даже по сравнению со многими странами Европейского союза, с учетом того, что у нас большая диаспора в ЕС, сейчас один из самых низких процентов смертности в регионе. У нас зарегистрировано около 4,3 тыс. случаев заражения на сегодняшний день. Уже вышло из больницы более 1,5 тыс. человек. К сожалению, скончалось порядка 120 человек. Но если сравнивать со среднеевропейской статистикой — у них 7%, у нас — менее 3%. Даже у наших соседей, Румынии, намного больше — 5,7%.

Мы, скорее всего, в ближайшие дни примем решение о снятии еще ряда ограничений. С 27 апреля мы сняли ограничения на торговлю непродовольственными товарами и открыли часть сферы услуг. Буквально через неделю, 15 мая, у нас истекает чрезвычайное положение. Мы общались с коллегами из правительства и, скорее всего, не будем просить парламент продлевать режим чрезвычайной ситуации. Будем открывать шаг за шагом другие виды деятельности в Молдове.

Что касается того, каким будет мир. Во-первых, нужно признать, что эта пандемия показала who is who, кто настоящий друг и кто в беде всегда будет находиться рядом, даже если у него ситуация тоже очень непростая. Я здесь приведу в пример Россию, Китай, потому что это были первые государства, которые откликнулись. Из европейских стран это была Швейцария, которая сразу приняла решение нам помочь.

Я хочу воспользоваться этой возможностью и еще раз поблагодарить руководство России за то, что бесплатно предоставили транспорт, большой самолет Ан-124 "Руслан". Мы перевезли медикаменты и все, что нам было нужно, из Китая в Республику Молдова. Россия предоставила этот транспорт бесплатно. В этих сложных условиях — а мы понимаем, что в России тоже все очень непросто, — приняли решение согласно договоренности, которой мы достигли ранее, о предоставлении кредита. Поэтому эта пандемия, безусловно, поменяет ситуацию. И еще раз повторюсь: мы увидели, кто есть кто, кто готов в сложной ситуации протянуть руку помощи.

Каков будет мир после этого? Я думаю, что это будет совсем другой мир. И с точки зрения экономики полностью другой. Мы видим, что в Молдове в несколько десятков раз увеличились объемы электронной торговли. Будет совсем другая ситуация в социальной сфере — понятно, приоритеты другие. Это медицина и все, что связано с борьбой с пандемией. Я думаю, что геополитическая ситуация будет другая, потому что мы увидели, что даже в рамках Европейского союза было много случаев, когда перебивали друг у друга лоты медикаментов, закрывали границы, не позволяли выезжать-въезжать транспорту, который перевозил гуманитарные грузы. Мы это знаем, мы попали в эту ситуацию. В конце марта наши товары, которые мы оплатили, просто не позволяли перевозить через некоторые страны Европейского союза. Поэтому и с геополитической точки зрения, я думаю, ситуация, конечно, будет другой.

— Я очень признателен вам за добрые слова в адрес России и за ту благодарность, которую вы высказали России за помощь, оказанную моей страной в этой ситуации. Я, честно говоря, даже сбился со счета, сколько раз вы за годы своего президентства бывали в нашей стране. У вас было много разных, очень важных, нужных, краткосрочных, официальных визитов. Только с президентом России вы встречались, по-моему, десять раз. Тем не менее, наверное, все-таки есть какие-то еще не решенные вопросы, потенциал в развитии отношений между Молдовой и Россией. Что, как вам видится, еще нужно сделать, чтобы наши отношения стали теснее и еще более взаимовыгодными?

— Да, я полностью с вами согласен, что за последние годы, тем более за последний год, отношения между нашими странами существенно улучшились. У нас сейчас стратегическое партнерство и стратегический диалог на уровне президента, премьера и спикера. То, чего раньше не было. Вы помните ситуацию до июня 2019 года, когда у нас фактически диалог был только на уровне президентов.

На этот год мы запланировали очень много совместных мероприятий. Не знаю, какие условия будут с пандемией, что будет возможность еще провести. Но мы, к примеру, в этом году планировали и, надеюсь, проведем, хотя не в мае, а, может быть, осенью, большой форум регионов. Регионы Республики Молдова встретятся здесь, в Молдове, с представителями руководства регионов Российской Федерации, чтобы налаживать контакты не только на уровне президента, премьера и спикера. У нас был запланирован ряд официальных визитов, госпожа [председатель Совета Федерации Валентина] Матвиенко должна была приехать.

Мы обсуждали возможный приезд президента и премьер-министра РФ для того, чтобы подписать ряд очень важных двусторонних соглашений, которые были подготовлены. Десятки соглашений сейчас ждут подписей. Мы надеемся, что хоть частично мы эти мероприятия проведем. Понимаем, что в условиях пандемии нужно будет пересмотреть некоторые вещи, но и в культурном плане, и в экономическом, и на уровне регионов у нас в этом году наметились очень неплохие перспективы.

— И Россия, и Молдова вместе входят в целый ряд международных организаций, естественно, в ООН, Совет Европы. Кроме того, Молдова с момента образования вместе с Россией — полноправные члены СНГ. Опять-таки в контексте современного развития мира, в том числе в контексте пандемии, звучит критика в адрес действующих международных структур. Как вы оцениваете роль ныне действующих международных организаций, в которые входит Молдова, в которые входит Россия? Какие инициативы вы хотели бы предложить в этой связи для международных организаций, для мирового сообщества по выходу из кризиса пандемии, по развитию международного сотрудничества?

— Вы знаете, самое важное, мне кажется, чтобы в рамках этих организаций мы проявили солидарность. Солидарность, которой не было во время тяжелого периода коронавируса. К сожалению, ряд организаций в условиях пандемии не были готовы к очень высоким целям, которые изначально были заявлены при их создании. Это тот же Европейский союз. Мы видели, что происходило во время тяжелого периода пандемии в ряде этих международных структур. Поэтому не получится, конечно, кому-то побыстрее выйти, кому-то — потяжелее. Нужна солидарность, нужно помогать друг другу. Не у всех есть такие же возможности, как, к примеру, в больших, крупных странах, более богатых. Я думаю, что нужно помогать всем, для того чтобы выйти из этого кризиса. Потому что пандемия закончится, либо частично, либо полностью, и дай Бог, чтобы была вакцина, но мы понимаем, что намного сложнее будет выйти из экономического кризиса.

Экономический кризис на фоне пандемии — проблема очень большая, но паника сделала ее еще больше. И как выйти из этого экономического кризиса, как перестроить экономику на других правилах, которые будут работать после этой пандемии, — вот здесь основной вопрос. Что касается Молдовы, я думаю, что мы справимся. Потому что, во-первых, у нас не были слишком развиты некоторые инструменты — к примеру, фондовые рынки. Это не только наш минус, но и плюс, как оказалось, в этой ситуации. У нас все больше ориентировано на производство. Конечно, все, что касается производства, в ближайшее время будет набирать обороты. Конечно, пострадала сфера услуг, как и во всех странах.

Вы знаете, что кроме членства в разных западных организациях, Молдова является партнером и некоторых организаций на постсоветском пространстве, не только СНГ. Мы получили статус наблюдателя в ЕАЭС 14 мая 2018 года. Скоро будет годовщина, и мы готовимся. 19 мая будет Высший совет ЕАЭС. Мы обсуждали с коллегами, другими президентами, как он будет проходить — очно либо в режиме видеоконференции.

Мы очень ценим принципы взвешенной внешней политики. Мы приняли решение и взяли за основу принцип взвешенной внешней политики. Что это означает? Мы не ищем врагов на Западе либо на Востоке. Это единственно правильная позиция — взвешенная внешняя политика, стратегическое партнерство с нашими стратегическими партнерами, — например, с Российской Федерацией. Два года назад я подписал Соглашение о стратегическом партнерстве с Турцией. В этом году мы подписали стратегическое партнерство с Венгрией. Эта взвешенная политика позволит нам развиваться и укреплять государство.

— В этом году мы говорим о великой дате 75-летия Победы. 75 лет исполнилось Организации Объединенных Наций. Но у Молдовы — свои юбилеи. Я знаю, что в этом году исполняется 30 лет Декларации независимости Молдовы. Тридцатилетие Национального флага. Молдавское общество прошло большой путь. Как формируется гражданское общество Молдовы? Как, скажем так, удается достигать какого-то консенсуса в стране, чтобы объединенными усилиями страна двигалась дальше?

— Одна из основных проблем Молдовы — это разобщенность в геополитическом полюсе. Все эти годы независимости у нас, к сожалению, общественность Молдовы и население Молдовы было расколото на две части — пророссийскую и проевропейскую. Это большой минус, в России этой проблемы нет. В Азербайджане этой проблемы нет. Там пронациональная позиция, пророссийская, проазербайджанская и так далее. У нас, к сожалению, от начала 90-х мы прошли этапы очень непростые. Когда мы были на грани исчезновения, когда у нас была война на Днестре. Мы были на грани конфликта с Гагаузией. Мы прошли через всю эту череду очень непростых процессов из-за того, что общество было расколото.

Сейчас — новая национальная идея, взвешенная внешняя политика, основанная на промолдавских настроениях, прогосударственных. Потому что, когда мы спрашиваем: "Ребята, а вы хотите, чтобы Молдова дружила и с Западом, и с Востоком?", вот здесь у нас нет разделения 50 на 50. Здесь у нас 75% считает, что это единственная правильная позиция. Вот вокруг этой позиции мы пытаемся сейчас консолидировать общество. Нам частично удалось это в прошлом году, когда мы создали коалицию левых и правых. Предложили и создали из двух партий, которые геополитически были противниками. К сожалению, это слишком долго не продержалось, и, вы знаете, в ноябре у нас ситуация в Молдове поменялась. Сейчас у нас правительство, которое поддерживает Совет по президентской партии совместно с нашими партнерами в парламенте. Мы не ищем врагов на Западе и Востоке, мы будем дружить со всеми. И будем устраивать нашу страну. Вот это может объединить всех. Что касается гражданского общества, конечно же, мы прошли очень серьезный этап в этом направлении. Мы знаем, что гражданское общество иногда это и нарицательное понятие. Иногда используется гражданское общество или так называемое НПО, неправительственная организация, для других целей, для политических. Мы знаем, что некоторые наши западные партнеры очень активно инвестируют в такие инструменты. Десятки тысяч НПО работают в Молдове, это очень непросто. Мы ведем открытый диалог со всеми, но будем выстраивать работу, исходя из наших национальных интересов. Я всегда говорил, что, даже если они получают какое-то финансирование с Запада, они должны работать на Молдову. Исходить из национальных интересов. Если они исходят из интересов других стран, которые их финансируют, — конечно, это для Молдовы неприемлемо. Мы работаем в этом направлении, пытаемся консолидироваться вот вокруг таких идей.

— Вы всегда выступали за то, чтобы найти консенсус между самыми разными, порой даже абсолютно непримиримыми политическими силами. Вы три года во главе государства. У вас на осень, насколько я знаю, намечены президентские выборы. Во-первых, откройте секрет, какие ваши личные планы в связи с предстоящими выборами? По конституции у вас есть для этого все основания, все права. С другой стороны, я понимаю, что сейчас еще не пришло время предвыборной кампании, но тем не менее: что бы вы могли без ложной скромности поставить себе в заслугу за эти три с лишним года, а что пока еще не удалось?

— Эти три с половиной года были очень непростыми. Их условно можно разделить на два периода. Первый период — до июня прошлого года. Второй период — уже последние 12 месяцев. До июня прошлого года, вы знаете, у нас было олигархическое движение, которое ставило препоны в работе и пыталось ограничить полномочия президента Республики Молдова. После июня, я думаю, это одна из основных заслуг, что мы избавились от этого олигархического режима. Время пройдет, и это в любом случае останется в истории как очень важный момент, новый этап развития Республики Молдова. Я думаю, что очень важным результатом стало то, что мы начали проводить взвешенную внешнюю политику. Нам удалось даже на фоне тех соглашений, что у нас подписаны с Европейским союзом, с Западом, получить статус наблюдателя ЕврАзЭС. Я думаю, это очень важный и перспективный момент в нашей современной истории. Есть много достижений внутри страны, я не буду их перечислять. Еще не избирательная кампания, мы еще не решили. Но то, чего бы я хотел, чтобы у нас было побольше, — это, во-первых, консолидация молдавского общества, потому что у нас еще есть разделение. А второе, и может быть, даже первоочередное, — это, конечно, больше результатов по приднестровскому урегулированию. Я считаю, что Молдова будет в целом более сильным государством, если мы решим эту проблему. Если мы объединимся. Я считаю, что ради этого стоит еще раз участвовать в президентских выборах и выиграть — для того, чтобы двигаться в этом направлении. У нас постоянный диалог с партнерами с левого берега. Я понимаю и уважаю их позицию. Понимаю, что было непросто в начале 90-х. Но чем быстрее мы вместе признаем, что мы в одной лодке и один без другого никуда не выплывет, тем лучше.

Насчет того, будем ли мы участвовать или нет. Президентские выборы у нас запланированы на период с 23 октября по 23 ноября. Мы еще решения не приняли официального. Народ скажет "да" — президент пойдет. Это как народ скажет. У нас еще есть время. Сейчас у нас задача — справиться с пандемией. Разобраться с экономическим кризисом, который все больше и больше поднимается. И уже ближе к выборам будем определяться.

— Подождем решения народа по поводу предстоящих президентских выборов. Но есть у вас еще одна должность, где вы тоже называетесь президентом. И где тоже, кстати говоря, избирались с большим успехом. Это должность президента шахматной федерации Молдовы. Я знаю, что вы давно увлекаетесь шахматами. Есть ли какая-то хотя бы теоретическая польза в этом карантине, который, как я понимаю, даже президент должен в какой-то форме соблюдать. Может быть, у вас сейчас побольше времени заняться любимыми шахматами?

— У меня сейчас, если честно, нет побольше времени. Потому что я принял решение находиться в первой линии. Я еду по больницам, я еду по районам, встречаюсь с людьми. Вот у нас засуха, встречаюсь в сельском хозяйстве. Поэтому времени больше не стало. Но в шахматы мы играем. Я начал играть в шахматы, когда мне было шесть лет, меня отец научил. Я не гроссмейстер. Мы как-то договорились с вами сыграть и не сыграли. Люблю шахматы. Стараюсь если не каждый день играть, то хотя бы раз в два дня со старшим сыном. У меня все играют: и старший, и средний, и младший сын.

Причем старший играет очень профессионально уже, а младший — каждое утро по два часа его тренирует. Поэтому стараюсь найти время раз в два дня. Если не с сыновьями, то, когда еду домой, есть онлайн-игра. Я захожу и пытаюсь там быстренько блицы по пять минут сделать, пару партий.

— Я так понимаю, что если на осенних президентских выборах у вас будут конкуренты, то на выборах президента шахматной федерации, судя по вашему ответу, так и не будет, раз столько времени этому уделяете. Игорь Николаевич, я хочу вернуться к тому, с чего начался наш разговор. Буквально на днях великий праздник придет и на российскую, и на молдавскую землю. Весь мир будет отмечать 9 Мая. Что бы вы хотели пожелать россиянам, молдаванам, да всем людям, кто будет нас слышать и видеть, в связи с великим праздником — Днем Великой Победы?

— Спасибо большое за эту возможность. Я бы хотел пожелать всем нашим российским братьям и всему бывшему Советскому Союзу. Хочу всех поздравить с этим великим праздником. С Великой Победой в Великой Отечественной войне. Это была общая победа всех граждан, всех жителей и всех народов Советского Союза. Мы обязаны это помнить, мы обязаны сделать все возможное во имя памяти наших дедов, отцов, чтобы больше это никогда не повторилось. А для этого мы с вами должны четко показывать и передавать исторический опыт новому поколению.

Я думаю, что мы, наше поколение, справимся с тем, чтобы перенять этот опыт у наших родителей и передать нашим сыновьям.

Но для этого мы должны их правильно воспитать. Для этого они должны быть рядом. Для этого они должны быть с нами на этих мероприятиях. Для этого пусть смотрят советские фильмы, хорошие фильмы, которые показывали нам. Для этого нужна государственная политика, правильная государственная политика, которая рассказывает правду, как все это было. Я уверен, что мы достойны памяти наших героев, наших предков. И мы сделаем все возможное, чтобы и наши потомки тоже были достойны этой памяти. Еще раз всех с праздником, с Днем Победы. С днем нашей общей Победы, это наша общая Победа.

— Уважаемый Игорь Николаевич, огромное спасибо за эту беседу. Пусть эти печали, которые принесла эпидемия, скорее покинут и Россию, и Молдову. Я уверен, мы справимся.