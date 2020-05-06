Гражданам Молдовы напомнили о необходимости отчитаться о доходах за 2019 год

Государственная налоговая служба напомнила о необходимости подачи декларации о доходах.

Ранее сроки подачи декларации по подоходному налогу был продлен в связи с объявленным в стране чрезвычайным положением из-за коронавируса нового типа. Но время идет, и крайний срок подачи декларации о подоходном налоге за 2019 год стремительно приближается.

Государственная налоговая служба напоминает о том, что он наступит 29 мая 2020 года – буквально через несколько недель. Согласно действующим правилам, декларацию должны подать граждане, не занимающиеся предпринимательской деятельностью, у которых есть обязательства по уплате подоходного налога.

Декларацию о подоходном налоге разрешено подавать в бумажном варианте в любом территориальном отделении Налоговой службы либо онлайн. Оплатить налог также можно через интернет – через сервис "Оплата налогов и сборов физическими лицами-гражданами" на сайте ведомства либо через государственную службу электронных платежей Mpay.

Подоходный налог для физических лиц составляет 12% годового налогооблагаемого дохода. При этом можно направить 2% от суммы своего подоходного налога на поддержку общественных или религиозных организаций согласно представленному здесь списку. Для этого физическое лицо должно быть резидентом и не иметь задолженностей по оплате подоходного налога за предыдущие налоговые периоды.

Подготовил Михаил Генчу