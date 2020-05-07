Павел Филип: Фракцию ДПМ не следует путать с ДПМ

Председатель Демократической партии Молдовы Павел Филип говорит, что парламентская фракция ДПМ была сформирована другим лицом, а депутаты, которые в настоящее время находятся в парламенте, имеют разные взгляды и были определенные попытки контроля над фракцией. В то же время Павел Филип отметил, что фракцию Демократической партии не следует путать с Демократической партией, представляющей сотни и тысячи компетентных людей, которых она никогда не предаст. Таким образом, по мнению Павла Филипа, те, кто не разделяет видения реформированной партии, уйдут из ДПМ, как сделали и другие. Заявления политика были сделаны в контексте последних событий, которые произошли в формировании, отмечает IPN.

„Я унаследовал партию, фракцию, которую не я сформировал, не я внес этих людей в списки, я пришел в команду, которая была сформирована другим человеком, и естественно, что есть разные взгляды. Если бы я сформировал эту команду, я думаю, что она была намного однородней, и у всех нас были бы одинаковые взгляды и более совместимые”, - заявил Павел Филип в ходе передачи „Политика Натальи Морарь” на телеканале TV8.

Лидер ДПМ утверждает, что в парламентской фракции находятся депутаты с диаметрально противоположными взглядами, от тех, кто выступает за объединение с Румынией, до тех, кто является сторонником Евразийского союза.

Павел Филип утверждает, что те, кто покинул ДПМ, привыкли к тому, что партия предоставляла им определенные рычаги для личных интересов. „Могу рассказать о дискуссиях, которые у нас были с некоторыми из тех, кто ушел: „Почему мы все еще находимся в этой коалиции, если проблема в прокуратуре или в суде не может быть решена?” Те, кто привык к тому, что ДПМ - это формирование, которое может решить личные проблемы или оказать финансовую помощь, и дальше будут уходить из ДПМ. Останутся те, кто разделяет те же ценности и видения. Партия приходит в парламент, чтобы помочь стране, чтобы решать проблемы граждан”.

Что касается разногласий между депутатами парламентской фракции, Павел Филип уточняет, что не хочет опускаться до уровня стирки белья на публике.

„Я не хочу опуститься до вендетты между мной и каким-то другим человеком. Я председатель этой партии, и был избран конгрессом, и если из сотен или десятков людей один или два элемента оступаются, то ничего страшного не происходит. На моих плечах много вопросов, сотни встреч, дискуссий, проблем, которые нужно решать”, - отметил он.

Депутат опровергает и дискуссии в общественном пространстве об исключении некоторых лиц из партии. „Когда мы говорим о реформе или обновлении, это не означает исключение одного или другого человека из партии, это означает создание основы принципов, и те, кому не подходит эта основа, сами уйдут”.

Павел Филип рассказал и о встрече, которая состоялась 3 мая между Думитру Дьяковым, Владимиром Андронаки, Еуджениу Никифорчуком, Василием Ботнарь и Александром Вылку в одном из кишиневских отелей, и которая вызвала различные интерпретации в общественном пространстве. Лидер демократов говорит, что знал об этой встрече, но не одобряет такие форматы.

„Я не знаю содержание этих дискуссий, потому что я не приветствую такой формат. Я всегда считал, что дискуссии должны идти на институциональном уровне. Если речь идет о дискуссиях внутри ДПМ, то также есть уставные платформы, на которых они должны вестись. Я твердо верю, что когда-то мы привыкнем к институциональному, уставному обсуждению и к тому, чтобы были соблюдены политические договоренности”, - добавил Павел Филип.