Октавиан Цыку: Разрыв в ДПМ искусственно создан

Лидер Партии национального единства, независимый депутат Октавиан Цыку считает, что разрыв в Демократической партии Молдовы является искусственным, а при необходимости они воссоединяться. С другой стороны, один из бывших депутатов-демократов, в настоящее время член парламентской группы Pro Moldova Владимир Чеботарь говорит, что ни один из депутатов, покинувших ДПМ, не делает чью-то игру, отмечает IPN.

„Демократическая партия больше не существует в той форме, в которой она существовала. Демократическая партия, как таковая, демократически избранная, конституционно, никогда не обладала властью в государстве, и мы прекрасно знаем, что имея 15% голосов, ей досталось правительственное и парламентское большинство исключительно путем подкупа депутатов”, - заявил Октавиан Цыку в ходе передачи „Secretele Puterii” на телеканале JurnalTV.

По мнению лидера ПНЕ, доказательством тому, что уход демократов из партии является искусственным, является прекращение дел, возбужденных на имя некоторых чиновников. „Я действительно поверю, что это не так, как я сказал, когда власть возьмется за дело господина Влада Чеботаря, которому был снят иммунитет за концессию аэропорта, за содействие Avia Invest, тогда я буду думать, что это разрыв, и им нечего бояться”.

Октавиан Цыку утверждает, что используя этот разрыв, ДПМ может играть как на стороне властей, так и на стороне оппозиции.

Владимир Чеботрь, который также является одним из членов парламентской группы Pro Moldova, опровергает заявления своего коллеги по передачи и говорит, что скептически настроенные люди должны существовать повсюду.

„Мы в политике должны иметь людей, которые меньше верят в то, что происходит, это делает нас более бдительными, более решительными в некоторых действиях. Г-н Цыку имеет право на собственное мнение, не мы должны доказывать, что нет теории заговора, у нас даже нет такого интереса, мы не хотим убеждать никого из тех, кто не хочет верить нам, что мы не делаем каких-либо игр. Мы приняли решения, мы действовали так, как нам диктовал и разум, и сердце”, - добавил Владимир Чеботарь.

Бывший вице-председатель ДПМ говорит, что в Демократической партии много хороших людей, которые разделяют ту же точку зрения, что и новая парламентская группа. „Мы их ждем, и они каждый день убеждаются, что решение, которое мы приняли и взяли на себя, является правильным и другого лучшего пути, чем присоединиться к нашей группе, нет”, - заявил Владимир Чеботарь.