Эксперты: Подорожание пшеницы приведет к повышению цены на хлеб

Не исключено подорожание хлеба. На 30% выросли цены на пшеницу и муку, что неизбежно приведет к увеличению стоимости хлебобулочных изделий, говорят пекари.

Нынешние цены на них сохранятся до тех пор, пока не будут исчерпаны запасы имеющегося сырья. Необычайно теплая и сухая зима, а также весенние заморозки отрицательно сказались на урожае озимых сортов пшеницы.

"Мы не доберем около 70-80% урожая озимых. Чтобы фермеры смогли компенсировать расходы и продолжить деятельность, цена должна установится на уровне примерно трех с половиной леев. По сравнению с осенью прошлого года, цена действительно выше", - сказал председатель производителей зерновых Никанор Бузовой.

Между тем, посредники повысили цены на треть.

"Есть очень много юридических лиц, которые покупают зерно сразу после сбора урожая по два с половиной лея. У них есть возможность его хранить, а затем продают его с надбавками, но уже дороже", - отметил пекарь Дорин Мереуцэ.

"Уже сейчас цены на зерно достигли почти четырех леев. Муку отечественного производства, которую продавали по пять 40 - пять 70, сейчас можно купить по шесть, шесть 20. Импортная мука, в зависимости от качества, стоит шесть с половиной - семь с половиной леев", - сказал Национальной ассоциации хлебопекарной и мукомольной промышленности Вячеслав Гуцуляк.