Замечается падение переводов в Молдову

В Молдову стало поступать меньше денежных переводов. В марте объем трансфертов упал на 6,2% в сравнении с данными за первый месяц весны 2019-го. Таковы данные Нацбанка.

Все это - следствие пандемии COVID-19, считает экономист Вячеслав Ионицэ.

"Мы отметили это снижение еще в самом начале пандемии. Реальный объем денежных поступлений в страну еще меньше, чем официальные цифры. Ведь не все люди пересылали деньги через лицензированные банки", - уточнил аналитик.

Падение не станет столь сильным, как в предыдущие четыре кризиса, успокаивает экономист. Нынешний, как полагает Ионицэ, в итоге будет иметь негативную тенденцию на 3-4 месяца.

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