Масштабы экологической катастрофы на реке Икель снова в центре внимания общественности (ВИДЕО)

Автор канала «Взял и Поехал» Владимир Карманов побывал в красивейшей долине рядом с Кишинёвом и посмотрел на некогда чистейшую реку Икель с прозрачной родниковой водой.

Он был неприятно удивлен тем, что из долины сделали загаженную и заваленную мусором канаву, а речка и вовсе перекрыта и теперь полностью состоит из вонючей жижи, вытекающей из канализации.

Эти неочищенные фекалии впадают в Днестр, из которого пьют воду миллионы людей, в том числе вся Одесса. Всё это в новом выпуске «Взял и Поехал», который уже можно посмотреть на канале, передает ipoehal.ru.

Следует отметить, что Фонд экологического развития EcoDava неоднократно заявлял, что реальная проблема заключается в том, что все населенные пункты, расположенные на реке Икель, выливают в нее свою канализацию. Ситуация аналогична для всех рек в Молдове, в том числе рек Бык и Днестр.

Ранее Фонд экологического развития EcoDava обратился с призывом к природоохранным органам срочно встретиться и найти решение, чтобы остановить загрязнение рек и водных бассейнов Республики Молдова.

По словам председателя фонда EcoDava Игоря Сырбу, сейчас как никогда законы должны быть функциональными, а тех, кто «предпочитает» выбрасывать отходы прямо в реки, следует наказывать.

«Мы обращаемся к министру сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды г-ну Иону Пержу, руководителю Инспекции по охране окружающей среды Георгию Манджеру, директору агентства Apele Moldovei Андрею Антоневичу. Необходимо срочно созвать комиссию, которая сможет остановить загрязнение рек и водных бассейнов.

Строго необходимо разработать стратегию, обеспечивающую работу законов об охране окружающей среды, а виновные должны быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Более того, необходимо рассчитать ущерб окружающей среде за весь период загрязнения, — отмечается в сообщении, опубликованном фондом EcoDava.

Река Икель берет свое начало около села Синешты Унгенского района и впадает в Днестр у села Кошерница Криулянского района. Длина реки составляет 101 км, а площадь водосборного бассейна — 814 км².