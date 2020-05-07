С 7 мая посещение аптек и магазинов без защитных масок запрещено

С сегодняшнего дня никто не сможет посещать кишиневские магазины и аптеки без маски.

С 7 мая ни один человек не вправе посещать магазины и аптеки без защитной маски. Об этом сообщил мэр столицы Ион Чебан.

- Администраторы перечисленных торговых заведений не будут разрешать доступ лицам без масок. Несоблюдение этого положения или установленных мер представляет опасность для общественного здоровья и станет основанием для привлечения к административной или уголовной ответственности виновных, - написал Чебан в социальной сети.

Нововведения одобрены вчера столичной комиссией по чрезвычайным положениям.