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Общество
С 7 мая посещение аптек и магазинов без защитных масок запрещено
07.05.2020

С сегодняшнего дня никто не сможет посещать кишиневские магазины и аптеки без маски.

С 7 мая ни один человек не вправе посещать магазины и аптеки без защитной маски. Об этом сообщил мэр столицы Ион Чебан.

- Администраторы перечисленных торговых заведений не будут разрешать доступ лицам без масок. Несоблюдение этого положения или установленных мер представляет опасность для общественного здоровья и станет основанием для привлечения к административной или уголовной ответственности виновных, - написал Чебан в социальной сети.

Нововведения одобрены вчера столичной комиссией по чрезвычайным положениям.


 
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