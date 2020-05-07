Коронавирус в Молдове, последние новости на утро 7 мая 2020

Публикуем последние новости по COVID-19 на утро 7 мая 2020 года.

Тысячи жителей Молдовы задают себе одинаковый вопрос: прошли ли мы пик заболеваемости коронавирусом? Последние три дня ситуация обнадеживает: 127, 115 и 113 зараженных ковидом.

Скорее всего, сегодняшний день будет показательным: если число заболевших будет примерно на этом же уровне, то можно говорить о какой-то стабилизации и, вполне возможно, даже о плато, после которого уже резких всплесков не будет, только вниз.

О том, что все не так плохо, можно судить и по больнице Минздрава, где были закрыты отделения для больных коронавирусом из-за резкого сокращения больных. Ну, а пока напоминаем про то, что с 7 мая во всех общественных местах в помещениях необходимо заходить в масках.

Итак, на 8.00 утра 7 мая ситуация в Молдове такая:

4476 (+113) заражены

143 (+3) умерли

227 - в тяжелом состоянии.

28 - в критическом (на ИВЛ).

520 человек - в состоянии средней тяжести

37809 - под наблюдением.

1658 (+114) - вылечились.

Напомним, что до 15 мая на территории Молдовы действует чрезвычайное положение, и потому режим самоизоляции до сих пор является предпочтительным.

ЛИДИЯ ТКАЧ