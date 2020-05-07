Мама, мы все тяжело больны: Граждане Молдовы ошибаются, думая, что у них железное здоровье и коронавирус их не убьет

Covid-19 из скрытой болячки, которая может не дать о себе знать до вашей пенсии, делает проблему размером с гроб под ваш рост и ширину плеч.

Чрезвычайное положение в Молдове только собираются отменить, только-только ввели послабление на некоторые виды бизнеса, а вы все, дорогие наши граждане Молдовы, уже в загуле. У вас закончился невыносимый карантин. У вас впереди шашлыки, дни рождения, прогулки, бары и рестораны. Еще никого не выпускали, а вы уже разбежались во все стороны.

Да, от самого коронавируса не умирают, но умирают от болезней, которые активирует covid-19. Вы статистику видели? Вы знаете, что до сих пор около 120 человек в день узнают о своём диагнозе – «коронавирус»?

«Какие-то мне незнакомые 120 человек», - думаете вы. Они пусть болеют, путь иммунитет для человечества вырабатывают, а вам надо спешить по делам. У вас важнее дела, чем у случайно заразившейся бабульки, попавшего в эпицентр врача, потерявшего работу, вернувшегося гастарбайтера. Вам жить надо сейчас, а не пережидать эпидемию в изоляции.

Но дело в том, что covid-19 может подкосить жизнь любого случайно встретившегося ему на пути человека. Коронавирус из скрытой болячки, которая может не дать о себе знать до вашей пенсии, делает проблему размером с гроб под ваш рост и ширину плеч.

Наша нация не самая здоровая, я вам скажу. Уровень медицины – сами знаете какой. Вы ее ругаете с утра до ночи в соцсетях. Что вы думаете на самом деле о молдавских врачах, тоже все знают. Тут похлопали, подражая итальянцам и испанцам, там – обматерили, собрали нехитрый скарб и бегом из «ковидного» отделения.

Откуда здоровью быть, если спортом занимается незначительная часть населения. Здоровое питание для вас - вино, жареные на масле плацинды, что-то пожирнее, поострее да порцию побольше. Ночью еще вкуснее.

Ежегодно проходить обследование у вас привычки нет. К ненавистным врачам обращаетесь в тот момент, когда начинает колоть в боку. И не после: «Ой, что-то кольнуло тут!». А только, когда уже стало страшно от боли.

«Дойну» куришь, «Дойну» пьешь и на «Дойну» попадешь, - шутили когда-то. Место под название «Дойна» теперь носит другое название, но туда все еще отправляются те, кто не следит за своим здоровьем, а коронавирус еще и ускоряет проезд до конечной остановки.

Анализы крови и мочи, флюорография, кардиограмма, маммография, зрение, цитология – для вас звучит, как названия пыток.

«К врачам попадешь, всегда найдут, что лечить», - злитесь вы, когда становитесь пациентом. Так найти и вылечить недуг, вроде и есть суть врача. Это его миссия в этом мире. Врач стал врачом, чтобы лечить. И если они находят места для «починки» в организме, значит не так вы уж и здоровы. Пациентов первое, что интересует, можно ли алкоголь совмещать с выписанными таблетками. В лоб такое не спросите, но у знакомых медиков поинтересуетесь.

«Пить нельзя, я антибиотики сейчас принимаю», - говорит один.

«Ой, бедный. А я вот от аллергии пью таблетки, так мне знакомый стоматолог сказал, что с вином даже лучше действуют», - хвастается другой.

Мы все не тяжело, конечно, но больны. Совершенно здоровых, к сожалению, нет. Коронавирус из любого слабого места в организме человека может сделать огромную пробоину несовместимую с жизнью.

Берегите себя и не думайте, что если не колет в боку, то можно наплевать на угрозу заразиться коронавирусом. Именно сейчас поставьте свое здоровье в приоритете и ведите здоровый образ жизни. Носите маску в общественных местах и дезинфицируйте руки и предметы, которые часто держите в руках. Избегайте мест скопления народа, и будьте здоровы.

ИРИНА ИВАНЧЕНКО