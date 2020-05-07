Отказаться от отдыха летом, чтобы не умереть зимой...

Не стоит прятать голову в песок - наоборот, лучше подготовиться, чтобы лучше держать удар.

Ученые предупреждают, что мир ожидают вторая и третья волна нового коронавируса. А пока мы переживаем первую, ощущение складывается такое, что ее вовсе нет в Молдове. Она, конечно, есть - люди попадают в больницы и даже умирают от коварной инфекции. Если раньше многие говорили, что не знают никого, кто заболел, а тем более умер, то теперь такие знакомые появляются все чаще и чаще. Тем не менее, признавать это многие, если не большинство, не хотят.

Возможно, это инстинкт самосохранения, когда люди пытаются сберечь свою нервную систему, а потому гонят плохие мысли прочь. Прячут голову в песок, чтобы не видеть ничего плохого. Заставляют себя верить в то, что ничего плохого не происходит, что ничего не изменилось, все хорошо.

Только этим можно объяснить то, что они не верят в смерть людей от коронавируса и в то, что жизнь изменилась. А раз ничего не изменилось, думают они, то и уклад жизни и привычки менять тоже не будем. Будем жить, как жили.

Но боюсь, долго так делать не получится. Потому что закрывай глаза или не закрывай, а проблема есть и она серьезная. На сегодняшний день мы имеем распространение заражения ковидом с одной стороны и экономический кризис, как результат эпидемии, с другой.

Мы не сможем жить прежней жизнью, потому что коронавирус и экономический кризис внесли и еще внесут в нее свои коррективы и ограничения. Мы однозначно обеднеем – это произойдет во всем мире, Молдова никак не сможет стать исключением. Нам придется изменить структуру своих расходов, нам нужно будет искать новые источники доходов. Причем сделать это будет сложно – с работой тоже возникнут проблемы. Нас ждет снижение доходов, кого-то – сокращение. По-другому во время экономических кризисов по всему миру невозможно. Уровень нашей жизни снизится так же, как и в других странах. Этого не избежать по объективным причинам.

Но чтобы выжить, нам нужно посмотреть правде в глаза. Нужно признать, что вещи изменились, и к ним нужно скорее адаптироваться. Нужно признать, принять и приспособиться. Понять, как будем жить дальше, на чем сможем экономить, куда больше не сможем поехать и что больше не сможем себе позволить.

От непринятия нового положения дел легче не станет. Чем быстрее мы это осознаем, тем легче будет держать удар. А главное, к этому нужно быть готовыми. Уже сейчас, к примеру, многим нужно отказаться от летнего отдыха для того, чтобы потом вытянуть зимний отопительный сезон. Кому-то придется отказаться от абонемента в клуб, куда они ходили 8 лет, чтобы была хоть какая-то денежная подушка безопасности. Уже сейчас нужно внимательней и бдительней относиться к тому, на что раньше не обращали внимания.

В общем, выжидательная позиция сейчас ни к чему. Уже все понятно: жить станет труднее, а потому к трудной жизни нужно готовиться и быть готовыми, а не прятаться от нее за розовыми очками.

ЛИДИЯ ТКАЧ