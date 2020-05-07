Почему в Молдове не падают цены на недвижимость?

Мнения экспертов разделились - одни говорят, что все подорожает, другие, что подешевеет - к концу лета.

По данным биржи недвижимости Lara, на которые ссылается InfoMarket, средняя стоимость квадратного метра квартир в Кишиневе в апреле 2020 г. осталась на уровне марта и составила 515 евро. Так, стоимость 1 кв. м в 1-комнатных квартирах на Ботанике в марте 2020 г. составляла 532-614 евро; на Буюканах – 560-576 евро; в Центре – 583-647 евро; на Чеканах – 486-586 евро; на Рышкановке – 575-609 евро. В 2-комнатных квартирах на Ботанике в апреле цена варьировала от 477 до 573 евро за 1 кв. м.; на Буюканах - 516-542 евро; в Центре - 533-591 евро; на Чеканах - 451-540 евро; на Рышкановке – 510-565 евро. Цена 1 кв. м. в 3-комнатных квартирах в апреле на Ботанике составляла 440-488 евро; на Буюканах - 450-457 евро; в Центре - 457-516 евро; на Чеканах - 387-459 евро; на Рышкановке – 444-492 евро. Квадратный метр в 4-комнатных квартирах стоил в апреле 413-451 евро на Ботанике; 405-418 евро - на Буюканах; 414-474 евро - в Центре; 366-436 евро - на Чеканах; 424-473 евро - на Рышкановке.

С начала года, по сравнению с январем, стоимость квадратного метра упала лишь на 5 евро. В 2019 году средняя стоимость квадратного метра квартир в молдавской столице составляла от 520 до 533 евро.

Все перевернулось с ног на голову

В конце 90-х, когда в Молдове разразился экономический кризис, цены на недвижимость рухнули в разы. О том, чего ждать рынку недвижимости сейчас, с наступлением нового кризиса, вызванного мировой пандемией коронавируса, мы поговорили с директором агентства недвижимости Nika-Imobil Петром Олейником.

- Я бы не стал делать сейчас прогнозов. Дело в том, что рынок недвижимости инертно реагирует на глобальные изменения. Мы пока не вышли из ситуации, в которую попали. Посмотрим, с какими последствиями выйдем.

- Когда можно будет делать какие-то выводы и прогнозы?

- Думаю, к концу лета. Обычно рынок реагирует спустя 2-3-4 месяца, в зависимости от того, какие факторы влияют на развитие ситуации. Посмотрим на курс валюты, насколько будет стабилен лей, каким будет объем денежных переводов в Молдову, какими будут ставки кредитов, активность банковской системы по выдаче кредитов. Это прояснится к концу второго квартала года. На самом деле никто пока не знает, как сложится ситуация.

- Но прогнозы некоторые эксперты уже делают…

- Делают прогнозы сейчас те, кому это выгодно, в зависимости от того, кому, в какую сторону нужно раскачать лодку.

- Как сейчас работает рынок недвижимости?

- Идет вялотекущая торговля. Что-то движется. Традиционно хорошая торговля идет весной и осенью. Но в этом году все перевернулось с ног на голову, отпускного сезона, судя по всему, не будет, поэтому все может сместиться.

На данный момент сделки, которые оформляются, это те сделки, решения и договоренности по которым были сделаны еще до кризиса. Нынешняя ситуация не дала возможности оформить их оперативно, все забуксовало. Кто-то не смог приехать, кому-то не пришли какие-то документы, банк затянул выдачу кредита, нотариус отложил оформление, кадастр затянул регистрацию. То, что должны были оформить в марте, растянулось на апрель - начало мая.

- С ослаблением режима самоизоляции рынок оживляется?

Да, более-менее выходим на рабочий режим. С каждым днем рынок оживляется, появляются люди, осмотры. Люди не боятся встречаться, открывать двери. Начинаем возвращаться к нормальной работе.

ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРСКАЯ