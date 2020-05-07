Николай Паскару: Олигархи готовят в Молдове переворот

Олигархи готовят в Молдове переворот. Все антигосударственные силы с помощью внешних «партнеров» объединились против находящейся у власти Партии социалистов, тратят миллионы долларов на очернение президента страны Игоря Додона, стремятся затормозить процесс развития молдавского государства и хотят продать нашу страну подороже, а деньги положить себе в карман. Такое мнение высказал лидер национального движения «Воевод», муниципальный советник от ПСРМ Николай Паскару.

Он отметил, что не один Владимир Плахотнюк успел обогатиться за счет граждан и теперь тратит эти деньги на возвращение прежних позиций. С Плахотнюком заодно и «богатенький Буратино» Илан Шор, и Ренато Усатый, который подозревается по делу о ландромате, на котором он хорошо заработал.

Николай Паскару назвал беспрецедентным для молдавской политики случай, когда все антигосударственные силы с помощью внешних «партнеров» объединились против тех, кто продолжает ради граждан удерживать власть. По его мнению, это обусловлено тем, что социалисты – это единственная в стране партия, которая с помощью президента, избранного народом, ратует на максимально возможную в наших условиях политическую и духовно-нравственную независимость Молдовы. Но, как отметил лидер национального движения «Воевод», гнилое наследие «альянса за евро» в лице Майи Санду, Владимира Плахотнюка, Андриана Канду и примкнувшая к ним нежить яростно сопротивляются воле народа, снова стремятся продать нашу страну подороже, а деньги положить себе в карман, поскольку Запад вряд ли будет помогать им бесплатно.

В итоге миллионы долларов тратятся на очернение президента Игоря Додона. На местах саботируются решения прокуратуры, и очередные грузовики с евро-банкнотами отправляются в страну, чтобы как можно результативнее затормозить процесс развития молдавского государства. "Вы видите, как переполошились все эти западные лакеи из-за российского кредита?! А ведь это прямая провокация экономического кризиса в стране. Мы видим, как быстренько активизировалась Румыния, не желающая терять потенциального вассала – снова в нашем направлении. Но Бухарест осекся, едва в игру вступил Будапешт", - подчеркнул Николай Паскару. По его словам, между тем президент мелкими, но уверенными шагами движется в правильном направлении и порой делает невозможное

"Ведь далеко не все башни Кремля заинтересованы в помощи Молдове. Но, тем не менее, помощь идет, что особенно важно в период пандемии. На фоне охлаждения отношений с Белоруссией, Казахстаном, открытого противостояния с Украиной – молдавско-российское укрепление связей приобрело особую семантику. Причем, даже на фоне того, что российские органы печати сумели взять под контроль местные барыги. Я говорю сейчас о "Спутник Молдова", который продолжает почему-то контролировать Илан Шор, действующий против президента РМ. Выдержим ли мы всё это – вот вопрос…", - написал лидер национального движения «Воевод».

По его мнению, когда Плахотнюк принимает в свои объятия, помимо Канду, остальное отребье типа Шора, Усатого, Санду, Нэстасе и других унионистов с поддержкой Евросоюза, - это уже далеко не шутки. "Заметим, кстати, что помощь от ЕС идет теперь не в казну Молдовы, а в кошельки НПО. То есть деньги ЕС снова, как до 2009 года, работают против нас! Материальная основа для госпереворота уже заложена. Хватит ли на новую борьбу сил у президента и премьера, сдерживавших ситуацию с коронавирусом вопреки самым мрачным прогнозам ВОЗ?" - задался вопросом Николай Паскару.

"Если прозападной нежити удастся отнять у нас Молдову, то эта земля тут же превратится в полигон для НАТО, а мы – в подопытных для новых докторов Менгеле. Или вы считаете, что на Западе нас с вами воспринимают как людей?! На фоне экономического кризиса, спровоцированного коронавирусом и с одобряемого демаршем против российского кредита… мы просто не выживем", - подчеркнул он в заключение.

ПАВЕЛ МУНТЯН